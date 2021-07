Jeremy Sydow (Yamaha) fällt 10 Wochen verletzt aus

Nach einer Bauchspeicheldrüsen-OP wird Jeremy Sydow für 10 Wochen ausfallen. Das Team 'Hutten Metaal Yamaha' engagierte den Australier Bailey Malkiewicz als Ersatzfahrer. Malkiewicz wird bereits in Oss starten.

Die EMX250 Europameisterschaft geht an diesem Wochenende im niederländischen Oss in ihre zweite Runde. Noch vor dem Saisonauftakt der Europameisterschaften verletzte sich Jeremy Sydow beim letzten Saisonvorbereitungsrennen in Arnhem.

«Ich habe den zweiten Lauf in Arnhem angeführt und bin dann leider gestürzt», erklärte Sydow. «Bei dem Crash habe ich den Lenker in den Bauch bekommen, der mir die Hälfte meiner Bauchspeicheldrüse kaputt gemacht hat. Diese Hälfte wurde in einer OP erfolgreich entfernt. Ich werde zum Glück keine Nachfolgeschäden haben.»

Am 23. Juni wurde Sydow in den Niederlanden operiert. Die Rehabilitationsphase wird nun aber 10 Wochen in Anspruch nehmen, weshalb sich das Team 'Hutten Metaal Yamaha' nach einem Ersatzmann umsah und mit dem Australier Bailey Malkiewicz einen Fahrer fand. Malkiewicz soll Sydow für die nächsten vier Runden der EMX250 ersetzen.

Der 19-jährige Malkiewicz gewann 2018 die Junioren WM in der 125 ccm Klasse und startete 2020 bereits in der MX2-WM und beendete die Saison trotz eines Kreuzbandrisses im rechten Knie auf Gesamtrang 14.

Erst am 14 Juli ist Malkiewicz in Amsterdam eingetroffen und wird am Samstag bereits in der EMX250 Europameisterschaftsklasse in Oss starten.