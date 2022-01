KTM 12eDrive und 16eDrive: Noch früher übt sich…

Nervenkitzel, Freiheit, Selbstbestimmung: Die 12eDRIVE- und 16eDRIVE-Laufräder von KTM bieten Kindern schon ab drei Jahren den Einstieg in die Welt der motorisierten Zweiräder.

Mit den elektrisch angetriebenen Laufrädern KTM 12eDrive und 16eDrive erleben Kids die Faszination eines motorisierten Zweirads und erlernen das Gespür für das Motorradfahren. Dabei kann per Drehgriff Vortrieb generiert werden, ohne dass man die Füsse von Boden nehmen muss, um wie bei einem Kinderfahrrad in die Pedale zu treten. So können Kinder das Fahren mit einem Zweirad ohne Stützräder erlernen.

Die KTM 12eDrive ist das ideale Einstiegsbike für heranwachsende Kinder von drei bis fünf Jahren. Dank seiner 12-Zoll-Räder mit Luftreifen und einer niedrigen Sitzhöhe von 33 cm kann der Fahrer das Elektromotorrad mit den Füßen anschieben, bevor er in den dreistufigen, elektrisch unterstützten Modus wechselt. Das Laufrad wiegt weniger als 8 kg.

Die KTM 16eDrive ist mit 43 cm Sitzhöhe für etwas größer gewachsene Fahrer von vier bis acht Jahren gedacht. Dessen Motor bietet etwas mehr Power als sein kleinerer Bruder.

Beide Modelle sind mit einem Schnellladesystem für den 20V-Akku ausgestattet. Damit ist eine Fahrzeit von 30 und 60 Minuten möglich. Danach braucht es 45 bis 60 Minuten, bis der Akku wieder geladen ist.

Dank den drei Leistungsstufen kann die Motorleistung ans das Können des Kindes angepasst werden (und nicht umgekehrt). Im langsamen Modus fahren die Laufräder maximal 8 km/h schnell, über die mittlere Stufe mit 12 km/h können sich die Kinder an die schnellste Leistungsstufe mit 21 km/h herantrainieren. Wie jedes motorisierte Zweirad erweitern auch die Elektro-Laufräder den emotionalen Horizont mit diesem unvergleichlichen Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmung.

Die KTM 12eDrive oder 16eDrive sind die ideale Vorstufe, um später auf den Elektro-Minicrosser KTM SX-E 5 zu wechseln. Die Laufräder KTM 12eDrive und 16eDrive sind ab März 2022 mit den neuesten Designs in Europa verfügbar.