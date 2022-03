Alberto Forato siegt trotz Lebensmittelvergiftung

Nach gutem Start in die WM-Saison 2022 brach Alberto Forato (GASGAS) in Argentinien nach einer Lebensmittelvergiftung ein. Die Probleme sind überwunden. Er gewann die Saisoneröffnung der italienischen Meisterschaften.

Letzte Woche beim 3. WM-Lauf in Argentinien haderte SM Action GASGAS Pilot Alberto Forato mit einer schweren Lebensmittelvergiftung und betrieb auf den Rängen 12 und 13 nur Schadensbegrenzung. Überseerennen sind für die Akteure immer mit Risiken durch Infektionen verbunden. Einige Piloten bereiten sich darauf gezielt vor. Max Nagl nahm sich während seiner WM-Karriere beispielsweise seine eigenen Lebensmittel mit nach Asien und Südamerika, um Probleme durch Lebensmittelvergiftungen zu vermeiden.

Forato hatte es in Argentinien schlimm erwischt. «Ich hatte Erbrechen, Durchfall, Bauchkrämpfe und große Kopfschmerzen», erklärte der Italiener. «Es fehlte mir komplett die Energie, irgend etwas zu tun. Ich saß nur auf dem Motorrad und rollte über die Strecke, ohne zu wissen, was ich dort eigentlich tat.»

Nach nur einer Woche hat sich Forato wieder erholt und konnte beim ersten Rennen der italienischen Motocrossmeisterschaften auf dem WM-Kurs von Maggiora einen lupenreinen Doppelsieg einfahren. Er gewann vor dem amtierenden EMX250-Europameister Nicholas Lapucci, der in Maggiora mit der 450ccm Viertakt-Fantic antrat, nachdem er zum zweiten WM-Lauf in Mantua mit der 250 ccm Zweitrakt-Fantic in der MXGP gestartet war. Nun erfolgte die Kehrtwende und Lapucci war prompt erfolgreich. Er setzte sich knapp gegen Beta-Werksfahrer Alessandro Lupino durch. Entscheidend für Rang 2 in der Tageswertung war das bessere Ergebnis im zweiten Lauf.

Ergebnis Italienische Meisterschaften Maggiora

1. Alberto Forato (I), GASGAS, 1-1

2. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 3-2

3. Alessandro Lupino (I), Beta, 2-3

4. David Phillipaerts (I), Kawasaki, 5-4

5. Alvin Östlund (S), Yamaha, 4-5