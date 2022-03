Daniel Willemsen: Nach Crash im Krankenhaus

Bei einem ONK-Rennen in den Niederlanden brach sich der zehnfache Weltmeister im Seitenwagenmotocross Daniel Willemsen Schien und Wadenbein und musste operiert werden.

Bei einem Rennen der niederländischen Meisterschaften im Seitenwagenmotocross in Sint Isidorushoeve verletzte sich am letzten Wochenende der zehnfache Weltmeister im Seitenwagenmotocross Daniel Willemsen und musste ins Krankenhaus transportiert werden. Willemsen meldete sich heute früh aus dem Medisch Spectrum Twente in Enschede: «Egal was kommt, immer schön lächeln», schrieb die niederländische Seitenwagenlegende.

«Leider endete das erste ONK-Rennen mit Brüchen in Schien- und Wadenbein. Nach der ersten Operation hoffen wir auf baldige Genesung.» Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Willemsen ein Buch über seine schillernde und erfolgreiche Karriere. Das neue Buch hat übrigens den Titel 'De Kannibaal', ist aber derzeit nur auf Niederländisch erhältlich.