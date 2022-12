Überraschung: Keine Vorsaison-Rennen auf Sardinien

Traditionell bereiten sich Motocross-Stars wie Gajser und Prado auf Sardinien auf die MXGP-Saison vor. Im Kalender der «Internazionali d’Italia» sind 2023 aber weder Riola Sardo noch Alghero vorgesehen.

Der Auftakt der Motocross-WM 2023 ist für den 12. März in Argentinien angesetzt. Zur Vorbereitung halten sich Asse wie MXGP-Weltmeister Tim Gajser (HRC), der Schweizer Yamaha-Star Jeremy Seewer oder das Red Bull GASGAS Factory Racing Team um Jorge Prado, Mattia Guadagnini und Simon Längenfelder zu Beginn des Kalenderjahres häufig auf Sardinien auf. Dort finden sie bei milden Temperaturen gerade auf der tiefen Sandstrecke von Riola Sardo beste Test- und Trainingsbedingungen vor.

Zur Einstimmung auf die Weltmeisterschaft nutzten viele GP-Teams in den vergangenen Jahren dann auch regelmäßig die Rennen der Internationalen Italienischen Motocross-Meisterschaft «Internazionali d’Italia», die im Vorjahr in Alghero und Riola stattfanden.

Auch 2023 sind in dieser traditionellen Vorsaison-Serie nur zwei Events vorgesehen, allerdings wurden die sardischen Sandstrecken dabei nicht mehr berücksichtig. Stattdessen stehen im Kalender für die kommende Saison, den der italienische Motorradsportverband FMI in dieser Woche veröffentlichte, zwei Hartbodenstrecken auf dem italienischen Festland: Ponte a Egola in der Toskana am 12. Februar und Pietramurata im Trentino am 19. Februar.

In Pietramurata (auch bekannt als Arco di Trento) ist am 16. April 2023 auch wieder der «MXGP of Trentino» angesetzt.

Kalender «Internazionali d’Italia Motocross Pro» 2023:

12. Februar: Ponte a Egola

19. Februar: Pietramurata