Beta: MXGP-WM 2023 mit Lupino und Ben Watson?

Beta stellt sich nach dem Ende der Zusammenarbeit mit SDM Corse für die MXGP-Saison 2023 mit dem Marchetti Racing Team neu auf. Alessandro Lupino bekommt auch einen neuen Teamkollegen.

Alessandro Lupino (31) verfügt über einen gültigen Zwei-Jahres-Vertrag mit Betamotor bis Ende 2023 und wird diesen nach seinen gesundheitlichen Problemen in der Saison 2022 auch erfüllen. Für den Werksauftritt des italienischen Herstellers ist allerdings nicht mehr SDM Corse zuständig. Stattdessen wird das Marchetti Racing Team, für das Lupino schon 2021 eine KTM steuerte, ab 2023 mit Beta antreten. Das ist ein offenes Geheimnis in der Szene, auch wenn die offizielle Bestätigung der Zusammenarbeit noch aussteht.

Wer nach dem Karriereende von Jeremy Van Horebeek Lupinos neuer Teamkollege wird, war dagegen lange Zeit unklar. Nun aber verdichten sich die Hinweise, dass es sich um Ben Watson handeln wird. Der 25-jährige Brite hatte seinen Platz im Kawasaki-Werksteam nach einer enttäuschenden Saison 2022 für Mitch Evans räumen müssen und wurde nun beim gemeinsamen Training mit Lupino in Italien gesehen.

Das neu formierte SDM Corse Aviometal MX Team dagegen bestätigte inzwischen – wie aufmerksame SPEEDWEEK.com-Leser bereits wussten – für die kommende Saison die Rückkehr zu Husqvarna und die Verpflichtung des bald 24-jährigen Nicholas Lapucci, EMX250-Europameister von 2021. Geplant ist die Teilnahme an MXGP-Events in Europa sowie an der Italienischen Meisterschaft.