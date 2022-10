Provisorischer WM-Kalender für 2023 veröffentlicht

FIM und Serienvermarkter Infront Moto Racing haben den ersten Entwurf des WM-Kalenders 2023 veröffentlicht, der einige neue Austragungsorte enthält. Der Deutschland-Grand-Prix ist am 11. Juni 2023 geplant.

Der wichtigste Termin für alle Besucher aus dem deutschsprachigen Raum inklusive Österreich und der Schweiz ist das Wochenende vom 10. bis 11. Juni 2023 für den Deutschland-Grand-Prix im Talkessel von Teutschenthal. Im Rahmenprogramm des Deutschland-Grands-Prix stehen außerdem die beiden renommiertesten EMX-Europameisterschaftsklassen EMX250 und EMX125 am Start.

Die WM 2023 beginnt am 12. März in Argentinien und endet am 15. Oktober in Großbritannien. Im Oktober auf der britischen Insel zu starten ist angesichts der Wettersituation im Herbst auf der regenreichen Insel sicher ambitioniert.

Neu im Kalender ist am 17. September der Große Preis von Vietnam in Thanh Hoa. Außerdem sind zwei Indonesien-Grands-Prix geplant.

Der Große Preis der Niederlande findet diesmal in Arnhem statt.

Provisorischer Kalender der Motocross-WM, 2023 (Stand: 10.10.2022)

12. 03. - MXGP of Argentina, Villa La Angostura

26. 03. - TBA

08. 04. - TBA, WMX, EMX125

16. 04. - MXGP of Trentino Pietramurata (I), EMX125, EMX250

30. 04. - MXGP of Portugal Agueda, EMX125, EMX250

07. 05. - MXGP of Spain, Xanadu, WMX, EMX250

21. 05. - MXGP of France, Villars sous Ecot (F), WMX, EMX125

04. 05. - MXGP of Latvia, Kegums , EMX125, EMX250

11. 06. - MXGP of Germany, Teutschenthal, EMX125, EMX250

25. 06. - MXGP of Sumbawa , Samota-Sumbawa (Indonesien)

02. 07. - MXGP of Lombok, Lombok (Indonesien)

16. 07. - MXGP of Czech Rep., Loket, EMX65, EMX85, EMX2t

23. 07. - MXGP of Flanders, Lommel, EMX250, EMXOpen

06. 08. - MXGP of Finland, TBA, EMX125, EMX250

13. 08. - MXGP of Sweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

20. 08. - MXGP of the Netherlands, Arnhem, WMX, EMX125

03. 09. - MXGP of Turkey, Afyonkarahisar, WMX, EMX250

17. 09. - MXGP of Vietnam, Thanh Hoa

01. 10 - TBA

15. 10.- MXGP of GB, Matterley Basin, EMX125, EMX250

09. 07. - Junior Motocross World Championship, Bukarest

22. 10. - Motocross of Nations, Ernée

08. 10. - Motocross of European Nations, TBA