Neue KTM-Ära: Jeffrey Herlings trainiert mit Cairoli

KTM-MXGP-Hoffnungsträger Jeffrey Herlings ist wieder voll ins Motorradtraining eingestiegen und hatte zuletzt noch dazu einen ganz besonderen Beobachter am Streckenrand.

Nach seiner langwierigen Verletzungs-Misere rund um seine linke Ferse im Vorjahr kämpft sich Jeffrey Herlings (28) nun wieder zurück. Der fünffache Motocross-Weltmeister aus Geldrop in den Niederlanden übt nun endlich wieder auf dem Motorrad, so zuletzt auch Anfang dieser Woche in seiner Heimat.

Am Streckenrand war mit Tony Cairoli ein besonderer Beobachter mit dabei. Der neunfache Motocross-Weltmeister beäugte die Sessions von Herlings ganz genau. Cairoli betätigte sich dabei phasenweise sogar als Kameramann für seinen ehemaligen Rivalen und hielt zahlreiche Sektionen der Piste fest.

Dies ist zweifellos eine Besonderheit. Herlings und Cairoli machten über Jahre ihr eigenes Ding, Herlings im Red Bull-KTM-Team unter Dirk Grübel, Cairoli in der Red Bull-KTM-Truppe bei Claudio De Carli. 2018 luchste Herlings Cairoli den WM-Titel ab.

Die neue Konstellation ist Folge der veränderten Strukturen bei der Pierer-Gruppe im Bereich Motocross. Zur Erinnerung: TC222 wurde bei KTM jüngst zum Teammanager der Red Bull-KTM-Truppe befördert und ist somit erster Ansprechpartner für Herlings in sämtlichen Fragen, die die Organisation betreffen.

Der Sizilianer hat bereits während seiner aktiven Karriere viel Zeit im Benelux-Raum verbracht. Der 37-Jährige ist mit der gebürtigen Niederländerin Jill Cox verheiratet und verfügt über eine Wohnung in Lommel.

Übrigens: Herlings hält in seiner Karriere bei 99 Grand Prix-Siegen und fünf WM-Titeln. Cairoli zog sich Ende 2021 als neunfacher Weltmeister mit 94 GP-Siegen aus der WM zurück.