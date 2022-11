Tim Gajser (Honda): Go-Kart-Duell gegen Marc Márquez

Motocross-MXGP-Weltmeister Tim Gajser war einer der Top-Stars des traditionellen «Honda Thanks Day» auf der Anlage des Mobility Resort Motegi und zeigte zwischendurch auch auf vier Rädern erstaunliche Fähigkeiten.

Der «Thanks Day» von Honda auf dem weitläufigen Areal des Mobility Resort Motegi war am Wochenende nach dreijähriger Pause wieder ein echter Publikumsmagnet. Die Offroad-Szene wurde dort durch MXGP-Weltmeister Tim Gajser und Japans Trial-Ikone Taka Fujinami vertreten.

Die Show-Wettkämpfe machten nicht nur den Fans, sondern auch den Akteuren sichtlich Spaß. Tim Gajser zeigte im Go-Kart beim Zweier-Staffelrennen starken Speed. Das Duo Sergio Perez/Gajser führte sogar, bis sich Marc Márquez – er war im Team mit Formel-1-Champion Max Verstappen – mit einem spektakulären Manöver am Slowenen auf der Innenseite eingangs einer Linkskurve durchzwängte.

Gajser besichtigte auch einen Teil der Honda-Motocross-Produktion, ließ sich einige Arbeitsschritte erklären und stellte sich anschließend den Fragen der Mitarbeiter der Fertigungsstraße «seiner» 450er-Maschine. Der Slowene war selbst auch begehrte Auskunftsperson in der Boxengasse. So erkundigte sich zum Beispiel Superbike-WM-Ass Xavi Vierge genau nach den Einzelheiten des 450er-Werks-Renners.

Für Gajser war es auch eine lange Pause, was Japan an sich betrifft, denn das letzte «Honda Thanks Day» mit allen Stars datiert noch aus dem Jahr 2019 – also vor der Corona-Pandemie. Bei der Vorjahres-Veranstaltung in Suzuka war die Teilnahme für europäische Akteure aufgrund der Reisebeschränkungen nicht möglich.