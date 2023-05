Jeffrey Herlings (KTM): Gastspiel bei Volksfest

Show-Einlage am Pfingstsonntag

Red Bull-KTM-Superstar Jeffrey Herlings unternahm am Pfingstsonntag einen spektakulären Ausflug zu einem Volksfest in seiner niederländischen Heimat.

Der fünffache Motocross-Weltmeister Jeffrey Herlings gönnt sich weiter keine Pause. Der 28-Jährige Red Bull-KTM-Werksfahrer nutzte das rennfreie Wochenende vor der Fortsetzung der WM in Kegums am kommenden Wochenende erneut für einen Einsatz bei einem nationalen Event.

Diesmal war es jedoch keine reinrassige Motocross-Veranstaltung. Herlings war einer der Teilnehmer beim «MX Air Time»-Event im Rahmen des «Beckum Pinksterfeesten» in der Nähe von Enschede nahe der deutschen Grenze. Der Motocross-Ausscheidungs-Bewerb ist an das «Red Bull Straight Rhythm» in Kalifornien angelehnt und wird seit einigen Jahren abgehalten.

Gefahren wurde wie in den USA in den Kategorien 450 und 250 ccm. Die Parallel-Piste mit vielen spektakulären Hindernissen und etwa 500 Metern Länge wurde vom Pistenbauer Freddy Verherstraeten konzipiert. Im Unterschied zu den USA wird der Kurs jedoch mit einer Kehre wieder zurück in Richtung Startbereich gefahren.

Das Beckum-Festival ist eine Musik-Open-Air-Veranstaltung mit Vergnügungspark und Festzelten, die am Pfingstwochenende in den Niederlanden längst Kult-Status bei Publikum erreicht hat. Herlings ist in seiner Heimat ein absoluter Nationalheld und sorgte mit seinem siegreichen Auftritt für eine riesige Begeisterung.