Jeremy Seewer (Yamaha) siegt, Probleme für Herlings

Febvre geht an Seewer vorbei in Führung

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Jeremy Seewer (Yamaha) den Großen Preis von Frankreich. Lokalmatador Romain Febvre (Kawasaki) gewann den zweiten Lauf. Jeffrey Herlings (KTM) fiel nach Problemen zurück.

Nachdem Jeremy Seewer (Yamaha) den Start zum ersten MXGP-Lauf gewonnen hatte, legte der Schweizer im entscheidenden zweiten Lauf nach und zog erneut den Holeshot vor Romain Febvre (Kawasaki) und Jorge Prado (GASGAS).

Hinter ihm ereigneten sich aber in der Anfangsphase des Rennens außergewöhnliche Zwischenfälle: Jeffrey Herlings (KTM) erwischte keinen guten Start und ging im Bereich der Top-10 in den zweiten Lauf, konnte sich aber schnell nach vorne arbeiten. Nach der ersten gewerteten Runde befand sich 'The Bullet' bereits auf Platz 6, als er plötzlich das Tempo verlangsamte. Das Gummiband seiner Schutzbrille war gerissen! Er musste die 'Goggle Lane' ansteuern, um seine defekte Brille zu wechseln. Nach diesem Zwischenstopp war der Niederländer bereits auf P20 zurückgefallen. Herlings überholte danach mehrere Fahrer und musste plötzlich erneut Tempo herausnehmen. Mit einer nach unten verbogenen rechten Fußraste musste der aktuell Zweite der WM-Tabelle die Box ansteuern und das Rennen frustriert beenden, was für den Niederländer einen herben Rückschlag im Meisterschaftskampf bedeutet.

An der Spitze des Feldes konnte Febvre die Lücke zum führenden Seewer schließen und in Runde 12 unter dem Jubel der heimischen Fans die Führung übernehmen. Seewer wollte um den Laufsieg kämpfen, doch nachdem er beinahe übers Limit ging, gab er sich mit Rang 2 zufrieden, was für ihn aber dennoch für seinen ersten Grand-Prix-Sieg der laufenden Saison reichte. «Ich hatte noch nie einen Doppelsieg in meiner Karriere», erklärte der Schweizer nach dem Rennen. «Natürlich wollte ich diesen zweiten Lauf auch gewinnen und habe bis zum Ende gepusht. Ich fand einen guten Flow, doch Romain [Febvre] war heute sehr schnell. Er fand gute Linien. Ich habe ein paar Angriffe gestartet, aber ich habe mit P2 den Grand-Prix gewonnen, was vor dieser gewaltigen Zuschauerkulisse einfach großartig ist. Die Saison hat für mich mit diesen Stürzen sehr schwierig begonnen. Umso mehr versteht man in dieser Situation, wie schwierig es in diesem Feld ist.»

Romain Febvre gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 3,5 Sekunden und erreichte damit Rang 2 der Tageswertung. «Nach dem Rückschlag vor zwei Wochen in Spanien dachten wir schon, dass die Saison ist gelaufen ist. Heute habe ich beinahe den Grand-Prix gewonnen. Das gibt mir Zuversicht, dass wir doch noch etwas erreichen können. Wir werden weiter hart arbeiten, um uns von Rennen zu Rennen zu verbessern.»

Jorge Prado stand mit Rang 3 im zweiten Lauf auf dem dritten Podiumsrang. Nach dem Ausfall von Herlings konnte der Spanier seine Führung in der WM-Tabelle deutlich von 4 auf 24 Punkte ausbauen. Das ist sein bisher größte Vorsprung an der Spitze der WM-Tabelle.

«Ich bin mit diesem Ergebnis zufrieden», sagte der WM-Leader nach dem Rennen. «Heute früh fühlte ich mich sehr steif, denn ich hatte gestern im Training einen heftigen Crash. Im ersten Lauf habe ich durch die vielen Überrundungen etwas meinen Rhythmus verloren. Im zweiten Lauf konnte ich den beiden Jungs an der Spitze nicht ganz folgen, aber wir konnten die Führung in der Tabelle ausbauen und darum geht es.»

Der deutsche Kosak-KTM-Starter Tom Koch konnte in diesem zweiten Lauf mit P10 sein bestes Saisonergebnis einfahren und damit sein Punktekonto um 11 weitere WM-Zähler auffüllen. Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi kam auf P12 ins Ziel und Maximilian Spies (Kosak KTM) holte auf Rang 18 weitere 3 WM-Punkte. Mark Scheu blieb im zweiten Lauf auf P25 außerhalb der Punkteränge und beendete den Tag nach P16 im ersten Lauf auf Gesamtrang 20.

Ergebnis MXGP, Villars-sous-Écot:

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1-2

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-1

3. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 4-3

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-4

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 8-5

6. Valentin Guillod (CH), Honda, 7-7

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 9-6

8. Brent van Doninck (B), Honda, 10-8

9. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-30 (DNF)

10. Brian Bogers (NL), Honda, 11-11

11. Tom Koch (D), KTM, 14-10

12. Alessandro Lupino (I), Beta, 13-14

13. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 12-15

14. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 6-27

15. Benoit Paturel (F), Yamaha, 32-9

16. Stephen Rubini (F), Honda, 17-13

17. Alvin Östlund (S), Honda, 15-16

18. Henry Jacobi (D), KTM, 33-12

19. Petar Petrov (BUL), Yamaha, 18-17

20. Mark Scheu (D), Husqvarna, 16-25

21. Maximilian Spies (D), KTM, 24-18

…

33. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 30-DNS

MXGP WM-Stand nach Runde 7:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 342

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 318, (-24)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 263, (-79)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 263, (-79)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 243, (-99)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 226, (-116)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 217, (-125)

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-139)

9. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-140)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 162, (-180)

11. Alberto Forato (I), KTM, 158, (-184)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 54, (-288)

20. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 34, (-308)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 31, (-311)

…

27. Henry Jacobi (D), KTM, 9, (-333)

…

32. Mark Scheu (D), Husqvarna, 5, (-337)