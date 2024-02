Triumph im Motocross-Sport: Die nächste Premiere

Während viele Motocross-Piloten dieses Wochenende auf Sardinien erstmals wieder am Startgatter stehen, wird auch der Auftakt zur Spanischen Meisterschaft in Talavera de la Reina hochinteressant.

Neben dem Auftakt zur offenen Italienischen Meisterschaft in Riola Sardo beginnt dieses Wochenende auch Spaniens MX-Serie. Auf der ehemaligen Grand-Prix-Piste von Talavera de le Reina, dem Heimatort von Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista, wird das neu formierte Nestaan-Husqvarna-Werksteam am Start sein.

Dort feiert der Italiener Mattia Guadagnini sein Renndebüt mit der 450er-Husky. Dazu kommen die beiden schnellen Benelux-MX2-Piloten Lucas Coenen und Kay de Wolf. Höchst spannend wird in Talavera auch der erste Auftritt der neuen Triumph-MX2-Werkstruppe. Als Fahrer wurden für TF 250-X der Däne Mikkel Haarup und der Südafrikaner Camden McLellan engagiert. Als Testfahrer fungiert seit dem Vorjahr der ehemalige belgische MXGP-Star Clement Desalle.

Die internationale Spanische Meisterschaft läuft im Unterschied zur Serie in Italien über das ganze Jahr und umfasst sieben Meetings. Die nächste Station ist Ende Februar die neue Anlage in Jorge Prados Heimatort Lugo. Das Finale geht dann Mitte Oktober auf der ehemaligen GP-Piste von Bellpuig über die Bühne.

In der US-Supercross-Serie feiert Triumph am Wochenende in der US-Ostküsten-Meisterschaft in Detroit ebenfalls das Debüt. Dort werden als Fahrer Jalek Swoll und Evan Ferry aufgeboten, der Sohn des ehemaligen Kawasaki-Werksfahrers Tim Ferry. In der US-Outdoor-Meisterschaft wird auch Joe Savatgy auf einer 250er-Triumph ausrücken.