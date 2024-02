Mehr Preisgeld bei den Dutch Masters of Motocross

Die Dutch Masters of Motocross beginnen am 17. März

Die Organisatoren der Dutch Masters wollen in diesem Jahr ein Preisgeld-Budget von insgesamt 81.000 € vergeben. Die Preisgelder werden nach den Ergebnissen jedes einzelnen Laufs vergeben.

Für die im März beginnenden Dutch Masters wurde die Preisgeldvergabe neu gestaltet. In dieser Saison werden die Fahrer nach den Ergebnissen jedes einzelnen Laufs honoriert. Insgesamt soll bei den 3 Veranstaltungen in den Niederlanden ein Budget von 81.000 € an Preisgeldern vergeben werden.

Preisgelder der Dutch Masters pro Lauf *)

Klasse bis 500 ccm:

P1: 2500 €

P2: 1250 €

P3: 1000 €

P4: 800 €

P5: 700 €

P6: 500 €

P7: 400 €

P8: 300 €

P9: 200 €

P10: 100 €

Klasse bis 250 ccm:

P1: 1500 €

P2: 1000 €

P3: 900 €

P4: 700 €

P5: 600 €

P6: 400 €

P7: 300 €

P8: 200 €

P9: 100 €

P10: 50 €

Kalender Dutch Masters of Motocross 2024:

17. März: Harfsen

01. April: Oldebroek

21. April: Markelo

Internetseite der Dutch Masters

*) Angaben ohne Gewähr