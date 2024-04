Video-Tipp: Dutch Masters in Oldebroek

Einige WM-Piloten nutzten den zweiten Lauf der Dutch Masters in Oldebroek zu Trainingszwecken und deklassierten das gesamte übrige Feld. Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings zeigte sich voll konkurrenzfähig.

Am Ostermontag wurde im niederländischen Oldebroek der zweite Lauf der Dutch Masters ausgetragen. Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann beide Läufe der 500 ccm Klasse. Diese Klasse wird bei den Dutch Masters übrigens tatsächlich noch als echte 500er-Klasse ausgefahren und in dieser Meisterschaft tauchten deshalb auch immer wieder die legendären 500er Zweitakt-Bikes auf.

Die WM-Protagonisten Herlings, Febvre und Vlaanderen fuhren in Oldebroek in ihrer eigenen Liga. Im ersten Lauf führte zunächst Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre, bevor 'The Bullet' die Lücke schloss und den Laufsieg für sich beanspruchte. Im zweiten Lauf übernahm Herlings von Anfang an das Zepter und die 3 WM-Stars überrundeten danach das gesamte Feld.

Die niederländischen Fans zeigten sich von der Leistung des Lokalmatadors begeistert, was die Videoaufnahmen vom Event unter Beweis stellen.