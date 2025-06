Gespann-Motocross: Gute und sehr traurige Neuigkeiten

Nach dem gescheiterten Experiment mit Aivar van de Wiel probte Tim Prümmer beim SidecarCross-Rennen in Satzvey mit Justin Blume. Derweil siegten die Weinmann-Brüder beim Pfingstcross in Muri.

Wie bereits berichtet, verzichtete Tim Prümmer nach einem desaströsen Training zum GP in Brou auf weitere Einsätze mit seinem neu angeheuerten Ersatzbeifahrer Aivar van de Wiel und machte sich direkt auf den Weg nach Hause. Dies nicht zuletzt, um sich am Pfingstmontag beim Motocross in Satzvey mit Justin Blume zu treffen. Der Deutsche Meister war nämlich wieder frei, nachdem er seinen Arbeitsplatz bei Thom van de Lagemaat an dessen wiedergenesenen Stammpassagier Robbe de Veene zurückgegeben hatte.

Nun gibt Prümmer etwas mehr Gas als der derzeitige WM-17. van de Lagemaat. Außerdem muss der Beifahrer auf dem winkligen Kurs des MSC Wisskirchen ständig hin und her turnen. Dennoch konnte Blume das Tempo mitgehen. So kam man überein, zunächst den Grand Prix von Polen in Danzig am kommenden Wochenende gemeinsam zu bestreiten. Prümmer/Blume waren in beiden Wertungsläufen von Satzvey deutlich schneller als der beileibe nicht langsame Christian Hentrich mit Andreas Heucken im Boot sowie die weitere Konkurrenz. So hätte die Notgemeinschaft das Rennen locker gewonnen. Doch dankbar, die DAMCV-Läufe am Rand der Eifel überhaupt kurzfristig als Trainingsgelegenheit nutzen zu dürfen, verzichtete das Duo auf die Siegerehrung und Pokale.

Ebenfalls am Pfingstmontag fand in Muri ein Rennen zur Schweizer Gespann-Meisterschaft im Rahmen der traditionellen Motocross-Veranstaltung statt. Als einziges WM-Team nahmen Joshua und Noah Weinmann die Strapazen einer 700 Kilometer langen Nachtfahrt von Brou in die Schweiz auf sich, um dort mit von der Partie zu sein. Lohn der Anstrengung waren nach optimalem Zeittraining Siege in beiden Wertungsläufen gegen starke helvetische Konkurrenz.

Leider erreichte uns auch eine traurige Nachricht aus der MX-Gespannszene: Am 6. Juni verstarb überraschend Jürgen Blank. Todesursache ist nach den uns vorliegenden Informationen eine Lungenembolie. Blank gehörte zu den Urgesteinen der deutschen Motocross-Szene. Seit Mitte der 1980er-Jahre als Beifahrer im Motocross- und Geländesport aktiv, gewann er 1990 den OMK-Pokal mit Adelbert Weber. Später wechselte Blank auf den Fahrersitz und mischte viele Jahre in der Deutschen Meisterschaft mit. Als Sohn Tobias auf drei Rädern flügge wurde, hängte er seinen Helm an den Nagel und widmete sich ganz der Karriere seines Nachwuchses. Mit Erfolg: 2024 gewann Tobias mit dem eingangs genannten Justin Blume die Deutsche Meisterschaft.