Alessandro Lupino: 1. Sieg mit der Ducati Desmo250MX

Beim Saisonfinale der italienischen Pro Prestige Motocross-Meisterschaften in Arco di Trentino holte Ducati-Testfahrer Alessandro Lupino mit einem 2-1-Ergebnis den ersten Sieg für das neue 250er Modell.

Am vergangenen Wochenende fand auf der WM-Strecke in Arco diTrentino das Finale der italienischen Pro Prestige Motocross-Meisterschaften statt. Alessandro Lupino trat mit einem Prototyp der neu entwickelten Ducati Desmo250MX an und markierte bereits am Samstag die Bestzeit in der MX2. Am Sonntag beendete er den ersten Lauf auf der durch Regen aufgeweichten und schlammigen Strecke den zweiten Platz. Im zweiten Lauf fuhr er von Platz 6 aus nach vorne und wurde mit einem 2-1-Ergebnis Tagessieger. Die Gesamtwertung der italienischen Meisterschaften beendete er hinter Valerio Lata (Honda) auf dem zweiten Platz. Dritter der Gesamtwertung wurde der Tscheche Julius Mikula# (TM). Dritter der Tageswertung wurde übrigens Brian Hsu (Honda) mit zwei dritten Plätzen.

«Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis», erklärte Lupino nach dem Rennen. «Dieses Jahr war viel schwieriger als vergangenes Jahr. In der letzten Runde wurde mir klar, dass wir wieder einmal ein neues Kapitel in der Geschichte von Ducati aufgeschlagen haben. Die Desmo250 MX ist noch neu und die Ducati-Ingenieure haben wieder großartige Arbeit geleistet, um auf diesem Level konkurrenzfähig zu sein. An diesem Wochenende haben wir einen großen Schritt für das kommende Jahr vollzogen. Wer auch immer dieses Bike im kommenden Jahr bewegen wird, er wird es zu schätzen wissen. Ich möchte allen danken, die an dem 250-Projekt in Borgo Panigale mitgearbeitet haben.»