EICMA-Überraschung: Die Rückkehr von Vertemati

Auf der Motorradmesse EICMA in Mailand wurde die neue Vertemati NV450 vorgestellt, die ab Sommer kommenden Jahres auf den Markt kommen soll. Vertemati liebäugelt sogar mit einem Einsatz in der MXGP.

Guido und Alvaro Vertemati begannen als italienischer Importeur für Husaberg, gingen dann in den 1990er Jahren eigene Wege. 1998 etablierten sie ihr eigenes VOR Viertakt-Enduro- und Motocross-Motorrad. 2002 wurde VOR von FB Mondial übernommen, aber Vertemati nahm weiterhin an Supermoto-Wettbewerben teil und wurde 2005 mit Gérald Délepine S1-Vizeweltmeister.

Vertemati arbeitet nun schon seit mehreren Jahren mit dem chinesischen Unternehmen Nicot Moto zusammen, eine Marke, die sich auf leichte Offroad-Motorräder und Elektromobilität spezialisiert hat.

Auf der Motorradmesse EICMA in Mailand präsentierte Vertemati die neue NV450. Ähnlich wie die Yamaha YZF hat das Motorrad einen umgedrehten und nach hinten geneigten Zylinderkopf, wodurch eine verbesserte Massenzentralisierung erreicht werden soll. Angetrieben wird das Bike mit einem Fünfgang-Getriebe. Der Rahmen ist aus Stahlrohr gefertigt. Der Luftfilterkasten befindet sich vorne und der Kraftstofftank direkt unter der Sitzbank, die zur Betankung abgenommen werden muss. Das Fahrwerk ist von Kayaba, der Endschalldämpfer von Yoshimura.

Im kommenden Jahr plant Vertemati sogar ein MXGP-Debüt. Die Vertemati NV450 soll im Sommer 2026 auf den Markt kommen, wird aber voraussichtlich nur in sehr begrenzter Stückzahl erhältlich sein.