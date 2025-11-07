Vorschau und Zeitplan WSX Buenos Aires

In Buenos Aires beginnt die FIM Supercross-WM 2025. Haiden Deegan (Yamaha) tritt erstmals in der 450er Klasse gegen Ken Roczen (Suzuki) an. Wegen der Zeitverschiebung sind die Rennen mitten in der Nacht.

Am kommenden Wochenende beginnt in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires die FIM Supercross-WM, bei der Haiden Deegan (Yamaha) erstmals in der 450er Klasse antreten und gegen Ken Roczen (Suzuki) fahren wird.

Die Superpole für die Startplätze findet bereits vor der offiziellen Eröffnung statt. Die Liveübertragung der Vorläufe beginnt am Sonntagmorgen um 1 Uhr. Das SX1 Main Event mit Ken Roczen (Suzuki), Haiden Deegan (Yamaha) und Jason Anderson (Suzuki) findet in der Nacht vom Samstag zu Sonntag gegen 3 Uhr statt.

Wie die Rennen im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden können, erfahren Sie in diesem Artikel, die Teilnehmerliste in diesem Artikel.

Zeitplan WSX Buenos Aires*)

Samstag, 8. November 2025



22:05 - SX2 Training

22:20 - SX1 Training



22:35 - SX2 Qualifying

22:50 - SX1 Qualifying



23:04 - 50 ccm Junior Race (6 Min. + 1 Runde)



23:16 - SX2 Superpole (Top 4 aus Qualifying)

23:24 - SX1 Superpole (Top 4 aus Qualifying)

Sonntag, 9. November 2025



00:10 - 50 ccm Junior Race Final (8 Min. + 1 Runde)

00:35 – Eröffnung, Beginn der Liveübertragung



01:00

01:08 - SX2 Sprint 1 (8 Runden)

01:25 - SX1 Sprint 1 (8 Runden)



01:50 - SX2 Sprint 2 (8 Runden)

02:07 - SX1 Sprint 2 (8 Runden)



02:32 - SX2 Main Event (12 Runden)

03:00 - SX1 Main Event (12 Runden)



*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr