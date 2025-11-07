Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Topraks Yamaha-Test ist fixiert

Vorschau und Zeitplan WSX Buenos Aires

Von Thoralf Abgarjan
Die Supercross-WM beginnt in Argentinien
© WSX

Die Supercross-WM beginnt in Argentinien

In Buenos Aires beginnt die FIM Supercross-WM 2025. Haiden Deegan (Yamaha) tritt erstmals in der 450er Klasse gegen Ken Roczen (Suzuki) an. Wegen der Zeitverschiebung sind die Rennen mitten in der Nacht.
Am kommenden Wochenende beginnt in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires die FIM Supercross-WM, bei der Haiden Deegan (Yamaha) erstmals in der 450er Klasse antreten und gegen Ken Roczen (Suzuki) fahren wird.

Die Superpole für die Startplätze findet bereits vor der offiziellen Eröffnung statt. Die Liveübertragung der Vorläufe beginnt am Sonntagmorgen um 1 Uhr. Das SX1 Main Event mit Ken Roczen (Suzuki), Haiden Deegan (Yamaha) und Jason Anderson (Suzuki) findet in der Nacht vom Samstag zu Sonntag gegen 3 Uhr statt.

Wie die Rennen im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden können, erfahren Sie in diesem Artikel, die Teilnehmerliste in diesem Artikel.

Zeitplan WSX Buenos Aires*)
Samstag, 8. November 2025

22:05 - SX2 Training
22:20 - SX1 Training

22:35 - SX2 Qualifying
22:50 - SX1 Qualifying

23:04 - 50 ccm Junior Race (6 Min. + 1 Runde)

23:16 - SX2 Superpole (Top 4 aus Qualifying)
23:24 - SX1 Superpole (Top 4 aus Qualifying)

Sonntag, 9. November 2025

00:10 - 50 ccm Junior Race Final (8 Min. + 1 Runde)

00:35 – Eröffnung, Beginn der Liveübertragung

01:00
01:08 - SX2 Sprint 1 (8 Runden)
01:25 - SX1 Sprint 1 (8 Runden)

01:50 - SX2 Sprint 2 (8 Runden)
02:07 - SX1 Sprint 2 (8 Runden)

02:32 - SX2 Main Event (12 Runden)
03:00 - SX1 Main Event (12 Runden)

*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr

