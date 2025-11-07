Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Topraks Yamaha-Test ist fixiert

SX Stuttgart: Übertragung im Livestream SPYTV.com

Von Thoralf Abgarjan
In Stuttgart beginnt die Supercross-Saison 2025/26
© Copyright-Free

In Stuttgart beginnt die Supercross-Saison 2025/26

In der Hanns-Martin-Schleyer-Halle von Stuttgart findet heute Abend der Auftakt der ADAC Supercross-Saison 2025/26 statt. Die Rennen werden im Livestream von SPYTV.com übertragen.
Am heutigen Freitag, dem 7. November 2025, beginnt in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle von Stuttgart die ADAC Supercross-Saison. Die 41. Veranstaltung des Supercross Stuttgart wird im kostenpflichtigen Programm des Streaming-Dienstes SPYTV.com übertragen.

Die Übertragung beginnt am Freitag ab 18:30 Uhr und wird voraussichtlich 240 Minuten dauern. Am Samstag (8. November) beginnt die Live-Übertragung um 20 Uhr und wird ebenfalls über 240 Minuten ausgestrahlt.

Preise Livestream SX Stuttgart *):

Tag 1 und 2 live: 14,90 €
Tag 1: 8,90 €
Tag 2: 8,90 €

Link zur Online-Plattform SPYTV
Link zur Veranstaltung und zum Zeitplan
Das Fahrerfeld

*) Angaben ohne Gewähr


