SX Stuttgart: Übertragung im Livestream SPYTV.com
In Stuttgart beginnt die Supercross-Saison 2025/26
Am heutigen Freitag, dem 7. November 2025, beginnt in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle von Stuttgart die ADAC Supercross-Saison. Die 41. Veranstaltung des Supercross Stuttgart wird im kostenpflichtigen Programm des Streaming-Dienstes SPYTV.com übertragen.
Die Übertragung beginnt am Freitag ab 18:30 Uhr und wird voraussichtlich 240 Minuten dauern. Am Samstag (8. November) beginnt die Live-Übertragung um 20 Uhr und wird ebenfalls über 240 Minuten ausgestrahlt.
Preise Livestream SX Stuttgart *):
Tag 1 und 2 live: 14,90 €
Tag 1: 8,90 €
Tag 2: 8,90 €
Link zur Online-Plattform SPYTV
Link zur Veranstaltung und zum Zeitplan
Das Fahrerfeld
*) Angaben ohne Gewähr