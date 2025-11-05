Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
WSX Argentinien: Aktualisierte Teilnehmerliste

Von Thoralf Abgarjan
Haiden Deegan startet in Argentinien mit einer Wildcard
© WSX

Haiden Deegan startet in Argentinien mit einer Wildcard

Beim Auftakt der Supercross-WM in Buenos Aires wird der amerikanische Shooting-Star Haiden Deegan (Yamaha) sein 450er Debüt geben und gegen Ken Roczen, Jason Anderson (Suzuki) und Justin Cooper (Yamaha) antreten.
Am 8. November beginnt in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires die FIM Supercross-WM 2025. In der SX1 haben sich 16 Fahrer angemeldet, in der SX2 14 Piloten. Haiden Deegan (Yamaha) wird dort sein Renn-Debüt in der 450er Klasse geben. Neben den beiden Suzuki-Piloten Ken Roczen und Jason Anderson sollte auch mit Justin Cooper (Yamaha) zu rechnen sein.

Interessant wird der Einstieg des E-Bike-Herstellers Stark in den Supercross-Sport. Der für seinen rauen Fahrstil bekannte Vince Friese wird mit dem Stark-E-Bike unterwegs sein.

SX1:

#17 - Joey Savatgy (USA), Honda
#20 - Gregory Aranda (F), Yamaha
#21 - Jason Anderson (USA), Suzuki
#28 - Christian Craig (USA), Honda
#29 - Henry Miller (USA), Yamaha
#32 - Justin Cooper (USA), Yamaha
#38 - Haiden Deegan (USA), Yamaha
#46 - Justin Hill (USA), Kawasaki
#88 - Devin Simonson (USA), Yamaha
#94 - Ken Roczen (D), Suzuki
#98 - Austin Politelli (USA), Honda
#99 - Jorge Zaragoza (E), Stark
#102 - Matt Moss (AUS), Kawasaki
#200 - Ryan Breece (USA), Honda
#719 - Vince Friese (USA), Stark
#911 - Jordi Tixier (F), Yamaha

SX2:

#1 - Shane McElrath (USA), Honda
#2 - Cole Thompson (CAN), Kawasaki
#11 - Kyle Chisholm (USA), Suzuki
#16 - Enzo Lopes (BRA), Yamaha
#39 - Noah Viney (CAN), Honda
#43 - Cullin Park (USA), Honda
#64 - Robbie Wageman (USA), Suzuki
#69 - Coty Schock (USA), Yamaha
#95 - Lance Kobusch (USA), Stark
#99 - Max Anstie (GB), Yamaha
#100 - Anthony Bourdon (F), Honda
#110 - Kyle Peters (USA), Kawasaki
#141 - Maxime Desprey (F), Yamaha
#460 - Michael Hicks (USA), Stark

