WSX Argentinien: Aktualisierte Teilnehmerliste
Haiden Deegan startet in Argentinien mit einer Wildcard
Am 8. November beginnt in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires die FIM Supercross-WM 2025. In der SX1 haben sich 16 Fahrer angemeldet, in der SX2 14 Piloten. Haiden Deegan (Yamaha) wird dort sein Renn-Debüt in der 450er Klasse geben. Neben den beiden Suzuki-Piloten Ken Roczen und Jason Anderson sollte auch mit Justin Cooper (Yamaha) zu rechnen sein.
Interessant wird der Einstieg des E-Bike-Herstellers Stark in den Supercross-Sport. Der für seinen rauen Fahrstil bekannte Vince Friese wird mit dem Stark-E-Bike unterwegs sein.
SX1:
#17 - Joey Savatgy (USA), Honda
#20 - Gregory Aranda (F), Yamaha
#21 - Jason Anderson (USA), Suzuki
#28 - Christian Craig (USA), Honda
#29 - Henry Miller (USA), Yamaha
#32 - Justin Cooper (USA), Yamaha
#38 - Haiden Deegan (USA), Yamaha
#46 - Justin Hill (USA), Kawasaki
#88 - Devin Simonson (USA), Yamaha
#94 - Ken Roczen (D), Suzuki
#98 - Austin Politelli (USA), Honda
#99 - Jorge Zaragoza (E), Stark
#102 - Matt Moss (AUS), Kawasaki
#200 - Ryan Breece (USA), Honda
#719 - Vince Friese (USA), Stark
#911 - Jordi Tixier (F), Yamaha
SX2:
#1 - Shane McElrath (USA), Honda
#2 - Cole Thompson (CAN), Kawasaki
#11 - Kyle Chisholm (USA), Suzuki
#16 - Enzo Lopes (BRA), Yamaha
#39 - Noah Viney (CAN), Honda
#43 - Cullin Park (USA), Honda
#64 - Robbie Wageman (USA), Suzuki
#69 - Coty Schock (USA), Yamaha
#95 - Lance Kobusch (USA), Stark
#99 - Max Anstie (GB), Yamaha
#100 - Anthony Bourdon (F), Honda
#110 - Kyle Peters (USA), Kawasaki
#141 - Maxime Desprey (F), Yamaha
#460 - Michael Hicks (USA), Stark