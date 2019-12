MotoGP

Valentino Rossi: Nach Liebesurlaub Neujahr zu Hause

MotoGP-Ikone Valentino Rossi erholte sich nach seinem Langstrecken-Einsatz in Abu Dhabi in der Hitze Mexikos. Neujahr wird der Yamaha-Werksfahrer daheim in Italien verbringen.

Für Valentino Rossi wird 2020 ein wichtiges Jahr: Der MotoGP-Deal des neunfachen Weltmeisters bei Yamaha läuft Ende des Jahres aus. Nach seinem beeindruckenden Auftritt beim 12 h Gulf in Abu Dhabi machte der 40-jährige Italiener Station in Mexiko, wo er mit Freundin Francesca Sofia Novello (25) das Weihnachtsfest sowie zwei Wochen Erholungsurlaub verbrachte.

Neujahr wird «Vale» jedoch wieder zu Hause in Italien mit der Familie und seinen Freunden in Tavullia verbringen und vielleicht auch schon nachdenken: Viele munkeln, dass Rossi durch seinen Auftritt im Ferrari 488 GT3 (V8 twin-turbo mit 3.9 Litern Hubraum und circa 600 PS) in Abu Dhabi Lunte für den Auto-Rennsport gerochen hat. Vorerst wird er sich aber noch auf die MotoGP konzentrieren. Am 7. Februar starten für den bald 41-Jährigen auf dem Sepang International Circuit in Malaysia die ersten offiziellen Testfahrten des neuen Kalenderjahres.

In seiner Box im Yamaha-Werksteam wird Rossi dann wieder mit dem neuen spanischen Crewchief David Munoz arbeiten. Als Testfahrer könnte dann bereits sein einstiger Intimfeind Jorge Lorenzo agieren und somit Rossi und Maverick Viñales wertvolle Anhaltspunkte für die neu entwickelten Teile der M1 liefern – die Gerüchte wollen nicht verstummen, seit der Mallorquiner angekündigt hat, dass er wieder im MotoGP-Fahrerlager anzutreffen sein wird.

Rossi wird sich aber schnell Gedanken machen und eine Entscheidung treffen müssen, was den Fortlauf seiner Karriere betrifft, denn der Transfermarkt wird im Hinblick auf 2021 wohl schon beim Saisonauftakt in Losail im März Fahrt aufnehmen und bald überkochen. Die weltweit Millionen von VR46-Tifosi und auch WM-Promoter Dorna können sich nur wünschen, dass der «Dottore» auch nach 2020 in der Motorrad-Königsklasse weitermachen möchte.

Seine Freundin Francesca weiß ohnehin, dass sich Vale nach seinem Gefühl entscheiden wird, sie kennt ihn nur als Racer. Fakt ist: Rossis Lebensgefährtin, ein Fotomodell, präsentiert sich seit einiger Zeit mit einem klar sichtbaren und edlen Ring an ihrem linken Ringfinger.