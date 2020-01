MotoGP

MotoGP-Kalender 2020: Rennen und Tests im Überblick

In 62 Tagen beginnt mit dem Flutlichtrennen in Doha die MotoGP-Saison 2020, in der erstmals 20 Grand Prix auf dem Programm stehen. WM-Promoter Dorna will den Kalender in Zukunft weiter ausbauen.

Der Kalender für die Motorrad-WM 2020 brachte einige Änderungen mit sich, so wurde der Thailand-GP in den März verlagert, weil auf dem Chang International Circuit in Buriram die Superbike-WM wegfällt. Außerdem brauchen die Kalender-Macher der Dorna spätestens 2022 im Oktober Platz für den zusätzlichen Indonesien-GP.

WM-Promoter Dorna will den Kalender in Zunkunft weiter ausbauen: Die Rückkehr von Rio de Janeiro als GP-Schauplatz ist für 2022 geplant, eine Absichtserklärung für einen Ungarn-GP mit der ungarischen Regierung wurde ebenfalls schon unterzeichnet. Auch Länder wie Vietnam zeigen Interesse an einem MotoGP-Rennen. Mexiko hingegen wird kein MotoGP-Schauplatz.

Mit den MotoGP-Teams wurden bis Ende 2021 maximal 20 Grand Prix vereinbart, Finnland kommt jetzt neu als 20. Rennen in den Kalender. Zuletzt hat 1982 ein Finnland-GP stattgefunden – auf dem Straßenkurs in Imatra. Es gibt aber noch einen Vorbehalt: Die Grade-A-Homologation der Piste liegt noch nicht vor.

Mit den MotoGP-Teams sollen für den neuen Fünf-Jahres-Vertrag von 2022 bis 2026 maximal 22 Grand Prix vereinbart werden, die Wintertests werden dann eventuell komplett gestrichen. Die Werke sollen dann die ersten drei Grand Prix als Testfahrten betrachten, sie dürfen dann die Motor-Spezifikationen erst vor dem vierten Grand Prix festlegen. Der Valencia-Test nach dem Saisonfinale wird schon 2020 wegfallen.

Falls zu viele neue WM-Events in Asien auftauchen, könnte es eines Tages bei den vier Grand Prix in Spanien eventuell zu Rotationen kommen.



Und die Piste in Portimão steht als GP-Reservetermin zur Verfügung, falls einmal ein Grand Prix ausfällt – wie zum Beispiel jener von Silverstone 2018.

Der Losail Circuit bildet am 8. März traditionsgemäss den Saisonauftakt. Seit 2008 wird dieser Event als «Nacht-GP» unter Flutlicht ausgetragen.

Der Motorrad-GP-Kalender 2020:

08.März: Doha/Q

22. März: Buriram/TH

05. April: Austin/USA

19. April: Las Termas/AR

03. Mai Jerez/E

17. Mai: Le Mans/F

31. Mai: Mugello/I

07. Juni: Barcelona/E

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni Assen/NL

12. Juli: KymiRing/F

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

04. Oktober: Aragón/E

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Valencia/E

Der MotoE-Kalender 2020:

03. Mai: Jerez/E

28. Juni: Assen/NL

16. August: Red Bull Ring/A

12./13. September: Misano/I

14./15. November: Valencia/E

MotoGP-Tests für die Saison 2020:

Sepang, 2. bis 4. Februar 2020 (dreitägiger Shakedown-Test)

Sepang, 7. bis 9. Februar 2020 (dreitägiger offizieller Test)

Katar, 22. bis 24. Februar 2020 (dreitägiger offizieller Test)

Jerez, 4. Mai (offizieller Test nach dem GP)

Barcelona, 8. Juni (offizieller Test nach dem GP)

Finnland, 15. und 16. Juni (Michelin-Reifen-Test, nur mit Testteams)

Misano, 15. und 16. September (zweitägiger Privattest)

IRTA-Wintertests der Moto2- und Moto3-Klassen 2020:

Jerez, 19. bis 21. Februar 2020

Katar, 28. Februar bis 1. März 2020

MotoGP-Tests für die Saison 2021 (ab 16. November 2020):

Jerez, 19. und 20. November 2020 (offizieller Test)

Sepang, 1. bis 3. Februar 2021* (Shakedown-Test)

Sepang, 6. bis 8. Februar 2021* (offizieller Test)



* vorläufige Daten