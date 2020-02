MotoGP

MotoGP-Saison 2020: KTM-Fan-Paket bei 10 Rennen

KTM bietet auch in diesem Jahr wieder das beliebte Fan-Paket für zehn verschiedene Rennwochenenden an, darunter auch für die Grands Prix auf dem Sachsenring, in Spielberg, Assen und Barcelona.

Für alle KTM-Fans haben die Österreicher auch in diesem Jahr an verschiedenen MotoGP-Rennwochenenden spezielle KTM-Tribünen gebucht, für die es das KTM-Fan-Paket zu kaufen gibt. Auf der KTM-Seite gibt es eine Übersicht über die WM-Läufe, bei denen es das Spezialangebot zu kaufen gibt.

Online sind derzeit die Karten für das Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg bestellbar. Erwachsene bezahlen 179 Euro und bekommen dafür einen Platz auf der Tribüne Mitte für Freitag bis Sonntag (14. bis 18. August 2020). Ausserdem umfasst das Paket für Spielberg auch exklusive Merchandise-Artikel sowie einen Motorrad-Parkplatz.

Kinder, die 2006 oder später geboren wurden und von einem Erwachsenen mit Ticket begleitet werden, bekommen ihre Karten für das Rennwochenende in Österreich kostenlos, müssen diese aber vorab bestellen. Ihr Fan-Paket umfasst den Sitz auf der Tribüne.

Derzeit gibt es die Tickets nur im Netz, ab dem 6. Dezember soll das Fan-Paket auch bei den KTM-Händlern erhältlich sein. Noch in dieser Woche sollen auch die Fan-Pakete für die MotoGP-Wochenenden am Sachsenring, in Barcelona und in Assen erhältlich sein.

Die Fan-Pakete für die restlichen Rennen (USA, Frankreich, Italien, Grossbritannien, Australien und Malaysia) sollten bis Weihnachten auch angeboten werden. Informationen zum Umfang der einzelnen Fan-Pakete (der von Rennen zu Rennen variiert) gibt es auf der KTM-Seite oder beim Online-Ticketanbieter.

Der Motorrad-GP-Kalender 2020:

08.März: Doha/Q

22. März: Buriram/TH

05. April: Austin/USA

19. April: Las Termas/AR

03. Mai Jerez/E

17. Mai: Le Mans/F

31. Mai: Mugello/I

07. Juni: Barcelona/E

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni Assen/NL

12. Juli: KymiRing/F

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

04. Oktober: Aragón/E

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Valencia/E