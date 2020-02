MotoGP

Jack Miller: «Habe das Alter auf meiner Seite»

Pramac-Ducati-Pilot Jack Miller spricht offen über seine Ambitionen für die Zukunft. Der australische MotoGP-Star will im nächsten Jahr in einem Werksteam unterwegs sein.

Publikumsliebling Jack Miller hat im Finish der MotoGP-Saison 2019 mit starken Ergebnissen für Furore gesorgt. Der 25 Jahre alte Aussie brachte die Pramac-Ducati auf Phillip Island und in Valencia auf Platz 3. Das MotoGP-Jahr 2019 beendete Miller schliesslich mit 165 Punkten auf Rang 8. Millers Ziel ist für die Zukunft klar: 2021 will er sein Bike in der Box einer Werksmannschaft, zum Beispiel in jener aus Borgo Panigale, stehen haben.

Im Moment befindet Miller gemeinsam mit seinem deutschen Moto2-Kumpel Marcel Schrötter (27) in den USA, wo das Duo mit Rennrad-Touren, Mountainbiking, Motocross und gezieltem Fitnesstraining an der körperlichen Verfassung für die neue Saison feilt. Ab Freitag wird er in Sepang die neue Ducati GP20 testen.

«Ein Werksteam ist der einzige Weg, um eine Meisterschaft zu gewinnen», erklärt der Australier gegenüber «Motorcycle News». «2019 war mein erstes Jahr auf einem aktuellen MotoGP-Werks-Motorrad und ich habe damit fünf Top-3-Ergebnisse erzielt. Einige weitere Podestplätze haben wir wegen technischer Probleme verpasst.»

Für Miller, der am 18. Januar 25 Jahre alt wurde, ist klar: «Ich habe die Jugend auf meiner Seite, ich bin erst 25. Ich bin jung, hungrig und will der Beste sein. Ich habe viel Selbstvertrauen und glaube daran, dass ich irgendwann in einem Werksteam sein werde. Für das Jahr 2021 werden einige Werks-Plätze frei sein. Alle aus der jüngeren Gilde werden sich danach strecken. Ich werde in Ruhe alle Angebote prüfen, die auf den Tisch kommen.»

Miller ist auch selten um einen Spruch verlegen. Sein lustigstes Erlebnis im MotoGP-Paddock schildert er mit einem breiten Grinsen: «Das war, als der Steuerfahnder Jorge Lorenzo in Barcelona 2019 durch die Motorhome-Area verfolgt hat.»