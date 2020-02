MotoGP

Andrea Iannone: Die Sperre bleibt weiter aufrecht

Andrea Iannone wurde im November ertappt, als sich anabole Steroide in seinem Körper befanden. Er beteuert seine Unschuld, bleibt aber auch nach der heutigen Anhörung gesperrt.

Der italienische Aprilia-Werksfahrer Andrea Iannone hat beim Sepang-GP am 3. November einen pisitioven Doping-test abgeliefert, ihm wurde die Einnhame von anabolen Steroiden nachgewiesen. Bei dieser Routine-Kontrolle im Rahmen der FIM Grand Prix World Championship in Malaysia fand die Anti-Doping-Behörde WADA eine verbotene Substanz. Iannione verlangte danach die Öffnung der B-Probe, die am 7. Januar in Dresden stattfand und dasselbe Ergebnis wie die Analyse der A-Probe ergab.

Heute fand wie geplant das Hearing des «International Disciplinary Court» (CDI) im FIM-Hauptquartier in Mies bei Genf in der Schweiz statt. In Gegenwart von drei Richtern des CDI konnte Andrea Iannone zum Fall Stellung nehmen. Er behauptet, die Steroide seien durch den Verzehr von Steaks in seinen Körper gekommen.

Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, die endgültige CDI-Entscheidung über die Dauer der Sperre steht noch aus. Andrea Iannone bleibt also vorläufig suspendiert, er darf vorläufig an keinen Motorrad-Wettbewerben (Rennen) teilnehmen.

Gemäss dem World Anti-Doping Code und dem FIM Anti-Doping Code darf FIM vorläufig keine weiteren Informationen zu diesem Verfahren weitergeben.