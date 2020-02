MotoGP

Marc Márquez: «Die Gegner werden immer stärker»

Bei der «Repsol Honda Team Presentation» zeigten sich Marc und Alex Márquez heute erstmals im neuen Design. Die Brüder haben zusammen zehn WM-Titel gewonnen und verkündeten klare Saisonziele.

In Jakarta/Indonesien wurde heute drei Tage vor Beginn des IRTA-Tests in Sepang das neue Repsol-Honda-Werksteam mit den Brüdern Marc und Alex Márquez präsentiert. Erstmals stehen zwei aktuelle Weltmeister im HRC-Aufgebot. Seit 26 Jahren Jahren tritt der spanische Mineralölkonzern Repsol als Hauptsponsor des Honda-MotoGP-Werksteams auf. Die Weltmeisterschaft in der Königsklasse wurde viermal mit Mick Doohan (im ersten Jahr 1994 trat er in HRC-Farben an) gewonnen, dann 1999 mit Alex Crivillé, 2002 und 2003 mit Valentino Rossi, 2006 mit Nicky Hayden, 2011 mit Casey Stoner und zuletzt 2013 bis 2019 sechsmal mit Marc Márquez – nur 2015 funkte Jorge Lorenzo auf Yamaha dazwischen.

Die Repsol-Honda-Bilanz nach Valencia 2019: 180 GP-Siege; 126 in der MotoGP, 54 in der 500-ccm-Klasse. 15 WM-Titel (Mick Doohan 4, Valentino Rossi 2, Alex Crivillé 1, Nicky Hayden 1, Casey Stoner 1, Marc Márquez 6), 445 Podestplätze.

Kein Rennstall war in den letzten 25 Jahren erfolgreicher, Marc Márquez hat in den letzten sieben Jahren sechs Titel errungen. Aber jetzt hat er die zweite Schulter-OP innerhalb eines Jahres hinter sich. Er fürchtet, in Sepang nur zu 60 oder 70 Prozent fit zu sein.

Un die Kontrahenten bei Ducati, Yamaha und Suzuki brennen darauf, die Siegesserie von Honda zu beenden.

«Für 2020 haben wir einen neuen Fahrer, und Alex Márquez ist unser erster Rookie bei Repsol, seit Marc Márquez 2013 zu uns gekommen ist. Alex ist zweifacher Weltmeister, er hat schon 2014 die Moto3-WM mit uns gewonnen. Aber diesmal ist die Herausforderung größer», sagte HRC-Manager Tetsuhiro Kuwata.

«Ich freue mich auf die Vorsaisontests und die Rennen, denn wir werden wieder versuchen, die WM zu gewinnen», sagte Weltmeister Marc Márquez. «2020 wird schwierig, wie jede Saison, unsere Gegner werden stärker, sie werden alles tun, uns zu besiegen. Aber HRC wird uns unterstützen, eine weitere WM zu gewinnen, das ist unser Hauptziel. Wir wollen natürlich um den Titel fighten uns unseren Level und unsere Performance weiter verbessern.»

«Ich bin happy, erstmals hier in Indonesien zu sein und Teil des Repsol-Honda-Teams zu sein. Mein Ziel ist es, von Tag zu Tag stärker und konkurrenzfähiger zu werden. Das ist wichtig. Und außerdem möchte ich Rookie of the Year werden. Wir werden alles tun, um in bestmöglicher Form zum Katar-GP zu kommen.»

Das Ziel der HRC-Mannschaft: Marc und Alex Márquez sollen das erfolgreichste Brüderpaar in der Königsklasse werden.