MotoGP

MotoGP-Rookie Alex Márquez: «Muss noch viel lernen»

Bei der Präsentation des Repsol-Honda-Teams in Jakarta, Indonesien, wagten die beiden Márquez-Brüder Marc und Alex einen Blick auf die anstehende Saison und sprachen über ihre Ziele.

Zusammen mit Repsol-Honda-Teammanager Alberto Puig und HRC-Director Tetsuhiro Kuwata enthüllten Champion Marc und Rookie Alex Márquez ihre Honda-Bikes für die Saison 2020. Auf diesen wollen die beiden Brüder auch in diesem Jahr gute Ergebnisse einfahren. An seiner von Erfolg gekrönten Arbeitsweise will der MotoGP-Weltmeister denn auch nichts ändern: «Wir gehen dieses Jahr wie gewohnt an und fokussieren uns ganz auf die Arbeit, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen», erklärte er kämpferisch.

«Es ist schön, wieder nach Indonesien zu kommen, hier herrscht eine unvergleichliche Atmosphäre und die Teampräsentation ist immer ein wichtiger Termin für uns, weil er uns hilft, wieder in den Rhythmus zu kommen. Zusammen mit HRC und Repsol konnten wir schon Unglaubliches erzielen und es motiviert mich sehr, weiterhin am gemeinsamen Erfolg zu arbeiten. Ich kann es kaum erwarten, bis die Saison losgeht und ich wieder auf meiner Honda Gas geben kann», fügte der 26-Jährige an.

Team- und Klassenneuling Alex hat sich für 2020 vorgenommen, in der Rookie-Wertung zu triumphieren. Der Moto2-Champion des Vorjahres gesteht: «Ich fühle mich bereits als Teil des Repsol Honda Teams. Ich weiss, dass es noch viel zu lernen gibt, und ich werde mein Bestes geben, um jeden Tag besser zu werden. Ich hoffe, dass wir Schritt für Schritt eine grossartige erste Saison gemeinsam erleben werden.»

HRC-Director Tetsuhiro Kuwata gab die Marschrichtung vor: «Nachdem wir in der vergangenen Saison die Triple Crown erobern konnten, hoffen wir, dass Marc weiterhin Rekorde brechen und grossartige Erfolge feiern wird. Mit Alex Márquez haben wir einen zweifachen Weltmeister an Bord geholt, der bereits 2014 in unserer ersten Moto3-Saison mit uns den Titel geeiert hat. Diese beiden brillanten Fahrer verdienen es, die beste Ausrüstung zu bekommen, um eine erfolgreiche neue Saison zu Erleben. Und es ist unsere Aufgabe, sie damit auszurüsten. Unsere Ingenieure in Japan und auf der ganzen Welt haben ganze Arbeit geleistet und ich bin mir sicher, dass wir es auch in diesem Jahr wieder schaffen werden, ganz vorne zu kämpfen.»