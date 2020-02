MotoGP

Sepang 3. Tag: Starkes Debüt von Lorenzo – Platz 8

Yamaha-Rückkehrer Jorge Lorenzo brauchte in Sepang heute nicht lange, um seine Honda-Quali-Zeit vom Malaysia-GP 2019 im Oktober zu erreichen.

Am dritten und letzten Tag des MotoGP-Shakedown-tests in Sepang/Malaysia mischte sich erstmals der neue Yamaha-Testfahrer Jorge Lorenzo unter die mehr als 15 Teilnehmer. Auch Mika Kallio, der zweite KTM-Testfahrer neben Dani Pedrosa, schwang sich erstmals in den Sattel. Pedrosa pausierte. Es fehlte auch Moto2-Weltmeister Alex Márquez, weil er zur Repsol Honda Team Presentation in Jakarta/Indonesien gereist war.

Am Nachmittag herrschte auf dem Sepang Circuit wenig Verkehr, eigentlich kreisten nur Kallio und Miguel Oliveira (2 Runs) um die Strecke. Es herrschte wieder durchgehend schönes Wetter, im Gegensatz zum Montag (Stürze von Binder und Smith) gab es am dritten Tag keine Rotphase wegen Abbruchs.

Jorge Lorenzo fuhr ab 10,30 Uhr in seinem ersten 4-Runden-Turn eine Zeit von 2:04,650 min, steigerte sich aber dann kontinuierlich. Er blieb zwar mehrmals lange in der Box, schaffte aber im dritten Stint bereits 2:02 min. Er beendete den Tag als Achtschnellster, der Rückstand auf Pol Espargaró betrug 1,062 Sekunden. Damit war Lorenzo bereits so schnell wie in seiner Quali-Runde auf der Honda im November 2019!

Pol Espargaró sorgte mit der neuen KTM RC16 in 1:59,444 min für die Tagesbestzeit. Damit steigerte er sich gegenüber Montag um 0,4 Sekunden. Zum Vergleich: Für seine 15. Quali-Zeit beim Malaysia-GP 2019 legte Pol Espargaró eine Zeit von 1:59,812 min vor.

Die Pole Position errang Fabio Quartararo in 1:58,303 min.

Shakedown-Test, Sepang, Dienstag 4. Februar:

1. Pol Espargaro, KTM, 1:59,444 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,62

3. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,748

4. Michele Pirro, Ducati, 1:59,922

5. Brad Binder, KTM, 2:00,4099

6. Stefan Bradl, Honda, 2:00,441

7. Mika Kallio, KTM, 2:00,472

8. Jorge Lorenzo, Yamaha, 2:00,506

9. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,655

10. Iker Lecuona, KTM, 2:01,659

11. Yamaha-Test 1, 2:01,908

12. Yamaha-Test 2, 2:02,704

13. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:02,795

14. Yamaha-Test 3, 2:02,843

Shakedown-Test, Sepang, Montag 3. Februar:

1. Dani Pedrosa, KTM, 1:59,841 min

2. Pol Espargaró, KTM, 1:59,972

3. Alex Márquez, Honda, 2:00,270

4. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,695

5. Michele Pirro 1, Ducati, 2:00,695

6. Stefan Bradl, Honda, 2:00,749

7. Brad Binder, KTM, 2:00,899

8. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:01,125

9. Bradley Smith, Aprilia, 2:01,240

10. Iker Lecuona, KTM, 2:01,946

11. Yamaha Test 1, 2:02,713

12. Yamaha Test 3, 2:03,348

13. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,606

Shakedown-Test, Sepang, Sonntag 2. Februar:

1. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,625 min

2. Michele Pirro, Ducati, 2:00,642

3. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2;00,909

4. Alex Márquez, Honda, 2:01,317

5. Brad Binder, KTM, 2:01,616

6. Stefan Bradl, Honda, 2:01,637

7. Bradley Smith, Aprilia, 2:02,760

8. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:04,888