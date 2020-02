MotoGP

Franco Morbidelli (5.): Am Sonntag kommt die Attacke

Petronas-Yamaha-Pilot Franco Morbidelli stand am Samstag beim MotoGP-Test in Sepang als guter Fünfter einmal mehr im Schatten seines Teamkollegen Fabio Quartararo. Zudem verbuchte der Italiener einen Sturz.

Franco Morbidelli (25) erlebt dieser Tage ein echtes Déjà-vu. Wie schon in der vergangenen MotoGP-Saison stand der Italiener im Schatten seines jungen Teamkollegen Fabio Quartararo (20). Und das, obwohl sich Morbidelli den starken fünften Platz in der Zeitentabelle notieren durfte und am Ende nur 0,259 Sekunden auf den Franzosen verlor.

Den Testplan des Italieners beeinträchtigte auch ein Sturz in Kurve 2 kurz vor der Mittagspause nicht. «Wir haben einige Vergleiche angestellt mit Dingen, die wir schon im Jahr 2019 getestet haben, und wollten dazu wieder einige Bestätigungen bekommen. Es waren einige Sachen, das war uns für heute wichtig», verriet der VR46-Schützling Morbidelli, der diesmal knapp vor Werksfahrer Maverick Viñales blieb und um knapp drei Zehntelsekunden schneller als sein Mentor Valentino Rossi war.

Auch wenn «Franky» freundlich wirkt, so hat er bereits einen gezielten Fahrplan für den Sonntag und will sich gegenüber Quartararo wohl nicht so einfach geschlagen geben, auch wenn es sich nur um einen Test handelt: «Wir werden am Sonntag versuchen eine Attacke auf die Rundenzeiten zu machen, das wird wahrscheinlich schon am Vormittag passieren, wenn es nicht so heiß ist. Der Wetterbericht verspricht für morgen später dann Regen. Danach wollen wir wieder mit einigen neuen Sachen am Motorrad weitermachen. Es sind keine neue Teile, aber neue Ideen, die wir jetzt am Motorrad für mich ausprobieren wollen.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Samstag, 8. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,572 min

2. Jack Miller, Ducati, 1:58,641 min, + 0,069 sec

3. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,090

4. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,159

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,259

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,321

7. Alex Rins, Suzuki, 1:58,978, + 0,406

8. Pol Espargaró, KTM, 1:58,989, + 0,417

9. Marc Márquez, Honda, 1:59,097, + 0,525

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,116, + 0,544

11. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,224, + 0,652

12. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,247, + 0,675

13. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,257, + 0,685

14. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:59,313, + 0,741

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,342, + 0,770

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,365, + 0,793

17. Alex Márquez, Honda, 1:59,661, + 1,089

18. Brad Binder, KTM, 1:59,780, + 1,208

19. Johann Zarco, Ducati, 1:59,825, + 1,253

20. Tito Rabat, Ducati, 2:00,189, + 1,617

21. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:0,286, + 1,714

22. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,347, + 1,775

23. Iker Lecuona, KTM, 2:00,396, + 1,824

24. Bradley Smith, Aprilia, 2:01,119, + 2,547

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205