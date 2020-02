MotoGP

Iker Lecuona (KTM): «Ich muss noch sehr viel lernen»

MotoGP-Rookie Iker Lecuona erlebt in Sepang erstmals die raue Wirklichkeit der Königsklasse. Der 20-jährige Spanier beschreibt seine Probleme mit der 285 PS starken 1000-ccm-KTM.

Am zweiten Testtag in Sepang/Malaysia stieg Iker Lecuona schon nach 16 Uhr von seiner Red Bull-Tech3-KTM, und ob er morgen noch einmal viele Runden drehen wird, ließ der 20-jährige Rookie aus Spanien offen. Er hat jetzt hier bereits fünf Testtage absolviert und ist mit seinen Kräften und Ideen langsam am Ende. «Ich bin ziemlich happy, denn ich habe meinen Rundenzeit im Vergleich zum Freitag wieder verbessert», stellte der Klassenneuling fest. «Ich lerne jeden Tag dazu, ich teste immer neue Settings und probiere neue Elektronik-Abstimmungen aus. Morgen will in den Test gut zu Ende bringen. Momentan bin ich müde... Wir werden morgen sehen, ob ich nur am Vormittag fahre. Es ist momentan schwierig für mich, hier noch die Rundenzeit zu verbessern.»

Lecuona hat in der Moto2-WM lange Zeit die Erwartungen nicht erfüllt, aber er hat 2018 in Valencia seinen ersten Podestplatz erreicht und 2019 im neuen American Team seinen zweiten. Fällt ihm der Umstieg in die MotoGP-Klasse leichter als erwartet? Er lacht… «In Valencia habe ich mir leicht getan. Dort habe ich mit einem größeren Abstand gerechnet. Aber ich war dann im Rennen nur 0,6 Sekunden langsamer als Pol, als ich dort Miguel Oliveira ersetzt habe. Die Lücke war also nicht so groß. Aber hier auf dieser langen Rennstrecke ist meine Aufgabe anspruchsvoller. Jetzt fehlen 1,8 Sekunden auf die Spitze. Aber das ist die Königsklasse, eine sehr schwierige Kategorie. Ich muss in vielen Bereichen dazulernen und mich in vielen Aspekten verbessern. Die Michelin-Reifen sind neu für mich, das Bike, die Elektronik und das Team – an alles muss ich mich gewöhnen. Ab jetzt komme ich dauernd auf neue Strecken, weil mit der MotoGP-KTM alles anders ist. Ich muss also viel lernen, und das in kurzer Zeit.»

«Aber nach einem Grand Prix und drei Tests mit Tech3-KTM bin ich schon etwas entspannter. Mein Gefühl wird Schritt für Schritt besser», ergänzte Lecuona. «Heute habe ich im letzten Run probiert, Miguel zu verfolgen. Ich wollte seine Linie studieren und vergleichen, wo ich Unterschiede sehe, damit ich mich morgen von der Zeit her eventuell steigern kann. Auf dieser 5 km langen Piste in Sepang gibt es sehr harte Bremszonen. Da muss ich noch ein viel besseres Gefühl für das Vorderrad bekommen. Dazu finden wir hier schnelle Kurven und schnelle Richtungswechsel, gemischt mit langsamen Kurven, Sepang ist eine sehr breite Piste. Es gibt hier extreme Unterschiede zur langsamen, engen Piste in Valencia. Du kannst hier in jeder Kurve und auf jeder Geraden eine Zehntelsekunde verlieren. Das summiert sich.»

