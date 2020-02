MotoGP

Iker Lecuona (KTM): «Ich bin nicht ganz glücklich»

Iker Lecuona (Red Bull KTM Tech3) wirkte nach den umfangreichen Vorsaison-Tests auf dem Sepang International Circuit körperlich erschöpft und musste sich mit dem 24. Platz der kombinierten Zeitenliste zufrieden geben.

Iker Lecuona drehte beim Finale des MotoGP-IRTA-Tests am Sonntag in Sepang nur 23 Runden, nachdem er auch am Samstag bereits um 16:00 Uhr seine Red Bull-Tech3-KTM in der Box geparkt hatte. Der 20-jährige Spanier absolvierte bis dato schon fünf Testtage, er schien mit seinen Kräften und Ideen langsam am Ende zu sein.

Lecuona fuhr auf dem Sepang International Circuit eine persönlich schnellste Runde von 1:59,898 Minuten und landete mit einem Rückstand von 1,549 Sekunden zur Bestzeit von Yamaha-Ass Fabio Quartararo auf der 24. Position der kombinierten Zeitenliste.

«Mein Ziel war es, mich am Sonntag noch einmal zu steigern, aber das gelang mir nicht so, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte, obwohl ich eine 1:59er-Zeit erreichte», gestand der Lecuona. «Ich habe einige neue Reifenmischungen ausprobiert, aber ich fand bisher noch keinen Weg, wie ich deutlich schneller fahren könnte.»

«Ich muss ehrlich zugeben, dass ich nach den vielen Tagen auf der Strecke körperlich erschöpft bin. Und ich muss mir auch eingestehen, dass ich mit dem Verlauf der Tests nicht ganz glücklich bin. Ich werde in Katar weiterhin dazu lernen, die Basis des Bikes ist sehr gut und das gefällt mir. Ich muss einfach noch mehr über die KTM lernen und versuchen alles besser zu verstehen.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, kombinierte Zeitenliste

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:03,674, + 5,325