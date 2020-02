MotoGP

Morbidelli (Yamaha): Doch keine Attacke am Sonntag

Petronas Yamaha SRT-Pilot Franco Morbidelli beendete den MotoGP-IRTA-Test in Sepang auf dem 14. Platz der kombinierten Zeitenliste mit 0,489 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit seines Teamkollegen Fabio Quartararo.

Beim offiziellen MotoGP-IRTA-Test auf dem 5,542 Kilometer langen Sepang International Circuit überzeugte Petronas Yamaha SRT-Pilot Franco Morbidelli am Freitag als ausgezeichneter Zweiter hinter seinem Teamkollegen Fabio Quartararo und landete am Samstag auf dem fünften Platz der Zeitenliste. Er musste dabei allerdings auch einen harmlosen Sturz kurz vor der Mittagspause wegstecken.

Für den Sonntag hatte Morbidelli ursprünglich eine Attacke auf die Rundenzeiten geplant, musste dann aber Bike-Setups mi testen, um das Chattering an der Front seiner Yamaha YZR-M1 in den Griff zu bekommen. Der WM-Zehnte des vergangenen Jahres legte 58 Runden zurück und erreichte eine persönliche Bestzeit von 1:58,838 Minuten. Das bedeutete Rang 13 mit 0,489 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Quartararo, der den dreitägigen Sepang-Test dominierte.

«Ich bin sehr zufrieden über den Verlauf der Testfahrten, denn nun verstehe ich viel besser, wie das neue Bike funktioniert», versicherte der 25-jährige Italiener nach dem letzten Testtag. «Ich habe inzwischen viel mehr Vertrauen zum Motorrad und kann die Vorzüge der Yamaha besser umsetzen.»

«Als wir heute auf Zeitenjagd gingen, hatte ich allerdings nicht die superweichen Reifen aufgezogen», verriet Morbidelli. «Das erklärt auch, warum ich am Sonntag nicht weiter oben in der Zeitenliste zu finden war. Aber auch mit normalen Reifen war unser Tempo nicht so weit von der Spitze entfernt. Es war ein sehr aufschlussreicher Test und wir wissen genau, woran wir vor dem ersten Rennen in Katar noch arbeiten müssen. Ich werde alles geben, um auch dort einen guten Job abzuliefern.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, kombinierte Zeitenliste

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:03,674, + 5,325