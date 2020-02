MotoGP

Sepang-Test: Quartararo vor Crutchlow und Rins

Petronas-Yamaha-Star Fabio Quartararo behauptete sich auch am dritten und letzten MotoGP-Testtag in Sepang an der Spitze. Edeltester Jorge Lorenzo reihte sich auf Rang 20 ein.

Als eine halbe Stunde vor Testschluss der Regen auf dem Sepang Circuit einsetzte, hatten die meisten MotoGP-Asse ohnehin schon längst ihre Sachen gepackt. Am Sonntagnachmittag gab es in Malaysia daher keine nennenswerten Verbesserungen in der Zeitenliste mehr, einzig Takaaki Nakagami (LCR Honda) schob sich noch an KTM-Rookie Iker Lecuona vorbei um einen Platz auf P22 nach vorne.

Die Bestzeit blieb in 1:58,349 min sicher in den Händen von Petronas-Yamaha-Jungstar Fabio Quartararo, der allen drei IRTA-Testtagen in Sepang seinen Stempel aufdrückte. Zum Vergleich: 2019 stand der 20-jährige Franzose in Sepang mit einer 1:58,303 min auf der Pole-Position.

Dahinter reihten sich am Sonntag LCR-Honda-Pilot Cal Crutchlow (+ 0,082 sec) sowie Suzuki-Ass Alex Rins (+ 0,101 sec) sein. Bester Ducati-Pilot war Francesco Bagnaia als Vierter – und damit knapp vor seinem Mentor Valentino Rossi. Yamaha-Edeltester Jorge Lorenzo drehte 45 Runden und landete auf Platz 20 (+ 1,348 sec).

Pol Espargaró reihte sich auf der Red Bull-KTM auf Rang 7 ein, sein Bruder Aleix bescherte Aprilia als Neunter ein einstelliges Ergebnis beim ersten offiziellen MotoGP-Test des Jahres. In den Top-10 der kombinierten Zeitenliste liegt allerdings KTM-Tester Dani Pedrosa, der am Sonntag nicht fuhr, vor Aleix Espargaró.

MotoGP-IRTA-Test Sepang, kombinierte Zeitenliste:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:03,674, + 5,325