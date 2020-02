MotoGP

Fabio Quartararo (1.): «Müssen an der Pace arbeiten»

Fabio Quartararo war in Sepang auch nach drei Bestzeiten an drei MotoGP-Testtagen nicht ganz zufrieden. Denn das Ziel des Petronas-Yamaha-Stars ist eigentlich ein anderes.

«Der Sonntag war ein bisschen schwieriger, wir haben etwas mehr ausprobiert, vor allem an der Elektronik. Es war nicht einfach auf eine gute Pace zu kommen», erzählte Fabio Quartararo nach Testende in Malaysia. «Okay, wir haben am Morgen eine gute Runde gedreht, aber wir müssen noch arbeiten. Wir suchen noch nach besseren Lösungen, aber insgesamt bin ich happy», zog er Bilanz.

Am Sonntag wollte sich der beste Rookie des Vorjahres auf die Rennpace konzentrieren: «Es war keine wirkliche Rennsimulation, aber wir haben einen Long-run über 12 Runden bei den heißesten Bedingungen gemacht. Da war keiner auf der Strecke und der Grip war nicht der beste. Die Pace war aber nicht schlecht, es waren hohe 1:59er-Zeiten und niedrige 2:00 min», erklärte «El Diablo». «Wie gesagt, die Asphalttemperatur lag bei 55 Grad, keiner ist gefahren. Es waren die schlechtesten Bedingungen, die wir heute hatte.»

Der Fokus liegt bereits auf die kommende Aufgabe, denn in zwei Wochen stehen die nächsten Testfahrten an: «In Katar werden wir sicher einen Schritt nach vorne machen. Ich bin aber sehr glücklich über den ersten Test mit dem 2020er-Bike», bekräftigte der 20-Jährige aus Nizza.

Den ersten Platz in der Zeitenliste will Quartararo auf keinen Fall überbewerten. «Ehrlich gesagt, mein Ziel hat sich ein bisschen verändert – nicht immer im freien Training Erster zu sein, sondern an der Pace zu arbeiten», verriet er in Sepang. «Okay, ich lag bei diesem Test auf Platz 1, aber wir müssen mehr an der Pace arbeiten, weil wir da Mühe haben. Wir müssen beim nächsten Test einfach weiter an der Pace arbeiten, denn wir wissen, dass wir auf einer Runde schnell sind.»

Das untermauerte der WM-Fünfte des Vorjahres unter anderem mit sechs Pole-Positions in seinem Rookie-Jahr.

MotoGP-IRTA-Test Sepang, kombinierte Zeitenliste:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, 2:03,674, + 5,325