MotoGP

Spielberg: Welche Tribünentickets noch zu haben sind

Der Österreich-GP auf dem Red Bull Ring wurde zum besten Event der Saison 2019 gekürt. Vom 14. bis 16. August 2020 steht das nächste MotoGP-Spektakel in Spielberg an: Die Tickets sind begehrt.

Insgesamt 197.315 Zuschauer erlebten beim Österreich-GP 2019 ein Motorsport-Volksfest im Murtal: Romano Fenati triumphierte in der Moto3-Klasse, Brad Binder holte in der Moto2 den Heimsieg für KTM und in der Königsklasse besiegte Andrea Dovizioso (Ducati) Weltmeister Marc Márquez (Honda) nach einem packenden Duell erst in der letzten Kurve. Bestens unterhalten in der «Spielberg MotoGP Bike City», bei Open Air Konzerten, Autogramm-Sessions, FMX- und Stunt- Shows oder Air Displays der Flying Bulls, sorgten die Besucher am Spielberg für beste Stimmung.

Von 14. bis 16. August 2020 wird der fünfte «Motorrad Grand Prix von Österreich» auf dem Red Bull Ring ausgetragen. Tickets können sich MotoGP-Fans auf der offiziellen Website des Projekts Spielberg sichern. Und auch die Zukunft nach 2020 sieht gut aus, denn die Königsklasse des Motorrad-Rennsports wird noch mindestens fünf Mal vor atemberaubender Kulisse in Spielberg auftreten.

Aufgepasst: Einige Ticketvarianten sind bereits ausverkauft!

Tickets für den Österreich-GP 2020 im Überblick

My World Tribüne Start-Ziel:

Sektoren A,B,C gut verfügbar (169 Euro am Sonntag, 189 Euro für das Wochenende)

Sektoren D bis Q bereits vergriffen

Steiermark Tribüne (in T1): Bereits vergriffen

Red Bull Tribüne (zwischen T1 und T2): Bereits vergriffen

Tribüne Official Fan Club Valentino Rossi: Bereits vergriffen

Schönberg-Tribüne: Gut verfügbar (149 Euro am Sonntag, 169 Euro für das Wochenende)

Nord Tribüne (Kurve 4): Bereits vergriffen

Tribüne T10: Verfügbar, ausreichend Tickets vorhanden (149 Euro am Sonntag, 169 Euro für das Wochenende)

Stehplatztickets: Tickets für das gesamte Wochenende (VVK Preise von 95 Euro) oder Sonntag (VVK Preis 85 Euro) buchbar

3 Corner Ticketpakete:

3 Corner Schönberg (Freitag: T10, Samstag Valentino Rossi, Sonntag Schönberg): Gut verfügbar

3 Corner T10 (Freitag: Rossi, Samstag: Schönberg, Sonntag: T10): Gut verfügbar

3 Corner 46 (Freitag: Schönberg, Samstag: T10, Sonntag: Rossi): Gut verfügbar

Alle weiteren 3 Corner-Produkte sind bereits vergriffen

VIP-Tickets: