MotoGP

Takaaki Nakagami (LCR Honda): «Drei ganz harte Tage»

LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami wurde beim MotoGP-IRTA-Test in Sepang noch immer von den Nachwirkungen einer Schulteroperation eingebremst, der er sich im Oktober 2019 unterzog.

Takaaki Nakagami vom Team LCR Honda Idemitsu pilotierte bei den dreitägigen IRTA-Testfahrten auf dem Sepang International Circuit erstmals seit dem Grand Prix in Motegi 2019 wieder ein MotoGP-Bike. Im Oktober vergangenen Jahres unterzog sich «Taka» einer Schulteroperation, musste anschließend eine langwierige Zwangspause einlegen und befindet sich noch immer nicht in bester körperlicher Verfassung.

Trotz allem erreichte Nakagami am Sonntag eine Zeit von 1:59,860 Minuten und beendete damit den ersten großen MotoGP-Vorsaisontest auf dem 23. Platz der kombinierten Zeitenliste. Auf die Bestzeit von Petronas Yamaha SRT-Pilot Fabio Quartararo, der den Sepang-Test dominierte, büßte Nakagami 1,511 Sekunden ein.

«Das waren drei Tage ganz harte Tage für mich», erklärte Nakagami. «Natürlich ist meine körperliche Verfassung noch nicht die beste, aber es geht jeden Tag ein wenig aufwärts. Der erste Tag war sehr schmerzhaft, aber der zweite und dritte Tag liefen besser und am Sonntag konnte ich 48 Runden fahren. Trotzdem ist meine Rundenzeit nicht die beste und wir müssen das verbessern. Andererseits haben wir viele Dinge getestet und das wirkte sich letztendlich positiv auf mein Gefühl für das Bike aus.»

«Jetzt reise ich für fast zwei Wochen in meine Heimat zurück», verriet der 28-jährige Japaner aus Chiba City. «Ich werde versuchen, mich dort etwas auszuruhen, um für den nächsten Test in Katar etwas bessere körperliche Voraussetzungen zu erlangen. In puncto Fahrstil muss ich auch noch etwas unternehmen, der passt auch noch nicht perfekt und an der Honda RC213V möchte ich auch noch einiges verbessern. Wie Sie sehen, haben wir in Katar noch eine Menge Arbeit vor uns liegen.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, kombinierte Zeitenliste

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:03,674, + 5,325