MotoGP

Johann Zarco (Ducati/17.): «Ich bin sehr motiviert»

Die beiden Ducati-Piloten Johann Zarco und Tito Rabat vom Team Reale Avintia Ducati Racing kamen beim dreitägigen MotoGP-IRTA-Test auf dem Sepang International Circuit nicht über die Plätze 17 und 20 hinaus.

Für Johann Zarco war der MotoGP-IRTA-Test in Sepang der erste Kontakt mit der Ducati Desmosedici GP19, seinem neuen Motorrad für die kommende Saison. Zarco erreichte eine persönliche Bestzeit von 2:00:464 Minuten und belegte den 19. Platz, nachdem er an seinem ersten Testtag insgesamt 54 Runden und damit fast 300 Kilometer zurücklegte.

Am Samstag verkürzte Zarco den Abstand zur Spitze an seinem zweiten MotoGP-Testtag auf 1,2 Sekunden und am Sonntag Fehlten dem 29-jährigen Franzosen nur noch 0,602 Sekunden auf die Bestzeit von Yamaha-Pilot Fabio Quatararo.

Zarco belegte letztendlich mit einer Zeit von 1:58,951 Minuten den 17. Platz der kombinierten Zeitenliste. Sein Reale Avintia Ducati Racing-Teamkollege Tito Rabat erreichte eine Rundenzeit von 1:59,549, damit landete der 30-jährige Spanier auf dem 20. Gesamtrang.

«Das war ein guter Test», behauptete Zarco. «Der erste Tag war etwas schwierig, aber dann hat die von uns bevorzugte Methode funktioniert und so war ich am dritten Tag recht glücklich. Ich denke, wenn ich noch ein paar Dinge lerne, kann ich noch schneller fahren. Jetzt freue ich mich auf den Katar-Test, denn ich fühle mich gut vorbereitet und ich bin sehr motiviert.»

«Ich konnte mich an den drei Tage schrittweise verbessern, es war ein guter Test», bestätigte auch Rabat. «Wir müssen uns in den Bremszonen verbessern, aber insgesamt bin ich mit der Arbeit meines Teams zufrieden. Jetzt ist es das Wichtigste, die gesammelten Daten in Ruhe zu analysieren um uns optimal auf den bevorstehenden Test in Katar vorzubereiten.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Sonntag, 9. Februar

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

10. Joan Mir, Suzuki, 1:58,736, + 0,387

11. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

12. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

13. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,838, + 0,489

14. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

15. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

16. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

17. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

18. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,169, + 0,820

19. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

20. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

21. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

22. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

23. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

24. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

25. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

MotoGP-IRTA-Test Sepang, kombinierte Zeitenliste

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:03,674, + 5,325