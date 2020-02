MotoGP

Pol Espargaró: «Binder hat die richtige Mentalität»

Red Bull-KTM-Star Pol Espargaró, beim Sepang-Test auf Platz 7, ist erleichtert. «Ich habe jetzt viel mehr Hilfe als früher. Denn wir haben Pedrosa, Kallio, Oliveira und Binder bei KTM.»

Pol Espargaró sorgte beim Shakedown-Test in Sepang/Malaysia nach drei Tagen mit 1:59,444 min für die Gesamtbestzeit war und dann neugierig, wie weit die Zeiten beim IRTA-Test von Freitag bis Sonntag sinken würde. «Ich rechnete mit Zeiten unter 1:58 min», erklärte Red Bull KTM-Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal.

Espargaró litt 2019 manchmal unter der Last der Weiterentwicklung, weil er von seinem Teamkollegen Johann Zarco wenig Unterstützung erfuhr. In diesem Jahr rechnet er in dieser Hinsicht mit Support seines neuen Teamkollegen Brad Binder. «Vorläufig ist Brad noch ein Rookie. Er muss sich noch besser mit der MotoGP-Maschine anfreunden. Aber Brad ist sicher sehr arbeitsam. Im Moment kann er noch nicht so viel spüren, wenn wir neues Zeug probieren», sagt Espargaró. «Aber er wird sicher sehr bald sehr schnell sein. Dazu haben wir die Testfahrer Dani Pedrosa und Mika Kallio in Sepang gehabt. Auch Miguel Oliveira befindet sich im zweiten MotoGP-Jahr auf einem sehr guten Level. Er hat schon viel Erfahrung mit der KTM. Ich habe also jetzt mehr Hilfe als in der Vergangenheit. Und Brad Binder hat eine sehr gute Mentalität. Er bringt einen frischen Wind ins Team. Er will wirklich hart arbeiten und lernen.»

Im November verlor Binder bei den ersten Tests in Valencia und Jerez zum Teil drei Sekunden auf die Bestzeit. «In der MotoGP wird dir nichts geschenkt. Niemand kann hier auf Anhieb von 0 auf 100 km/h rasen», meint Pol. «Man muss mit der richtigen Einstellung ans Werk gehen. Ich bin zu 100 Prozent sicher, dass Brad mit einer anderen Einstellung an die Arbeit geht als Johann Zarco. Er hat eine ganze andere Mentalität, er ist ein sehr offener Charakter. Er sucht die Arbeit und den Schweiß. Er sagt, er ist kein Star, er will schuften, sich anstrengen und irgendwann gewinnen. Er ist jung, er hat viel Energie und Kraft. Das ist genau das, was du brauchst. Er wird oft versagen, das ist mir auch passiert und passiert mir immer noch. Doch Brad hat das richtige Durchsetzungsvermögen für die MotoGP.»

Binder hatte sich im November 2016 beim ersten Moto2-Test gleich eine langwierige Armverletzung zugezogen. Deshalb nahm er sich vor, bei den ersten Fahrversuchen in der MotoGP etwas behutsamer ans Werk zu gehen.

Espargaró: «Außerdem fallen die Stürze in der MotoGP heftiger aus. Die MotoGP ist ein neues Kapitel im Leben von Brad. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Er kennt das und schuftet dementsprechend fleißig. Er muss sich ans Limit herantasten. Aber er ist jung, schnell und talentiert. Ich bin überzeugt, er wird die Erwartungen erfüllen.»

In Sepang machte Binder einen Riesenschritt – er verkürzte den Rückstand auf Platz 1 auf 0,7 Sekunden.

MotoGP-IRTA-Test Sepang, kombinierte Zeitenliste:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:03,674, + 5,325