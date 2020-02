MotoGP

Avintia Ducati: Das neue Design für Zarco und Rabat

Reale Avintia Ducati präsentierte am Freitagabend das neue Design der GP19-Maschinen, auf denen Neuzugang Johann Zarco und Tito Rabat die MotoGP-WM 2020 bestreiten werden.

«Wir haben durch Zarco zusätzliche neue Sponsoren gefunden. Bis zum Katar-GP werden sich deshalb das Design und die Farben der Bikes noch komplett ändern», verriet Ruben Xaus, Sportdirektor bei Reale Avintia Racing, beim Sepang-Test.

Am Freitagabend wurde die neue Lackierung schließlich vor dem Hard Rock Cafe in Andorra präsentiert: Die GP19 glänzt in Dunkelblau, das Heck ist dank des ungarischen Bekleidungsherstellers Mugen Race leuchtend gelb.

Tito Rabat und Neuzugang Johann Zarco enthüllten das Design und schrieben anschließend fleißig Autogramme für die wartenden Fans. Der Franzose sprach bei dieser Gelegenheit auch über seine ersten Eindrücke von der Ducati: «Ich habe herausgefunden, dass die Power fantastisch ist. Das hatte ich erwartet. Ich hatte aber auch erwartet, mich auf Anhieb wohler zu fühlen. Ich muss aber einige neue Dinge lernen. Wenn ich diese neue Fahrweise anwenden kann, wird es besser. Ich bin happy, es gibt viel Arbeit, aber ich fühle mich auch stark, um diese Arbeit zu erledigen.»

Ist die Ducati ein schwieriges Bike? «Wenn das Motorrad gewinnen kann, kann es kein schwieriges Bike sein», entgegnete Zarco den Kollegen von «motogp.com». «Ich hoffe einfach, dass ich es verstehen kann, um Rennen zu gewinnen.»