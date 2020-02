MotoGP

Valentino Rossi (7.): «Müssen noch 2 Zehntel finden»

Valentino Rossi war nach Platz 7 am ersten Testabend in Doha erleichtert. «Aber wie stark Yamaha wirklich ist, kann ich erst am Abend des 8. März klar sagen.»

Valentino Rossi beendete den Sepang-Test vor zwei Wochen als starker Gesamtfünfter, und der 41-jährige Italiener startete am ersten Abend beim IRTA-Test auf dem Losail Circuit in Katar mit der siebtbesten Zeit in den letzten Test vor dem Saisonstart am 8. März in Katar.

«Das war ein positiver Tag, denn wir haben bestätigt, was sich schon in Malaysia abgezeichnet hat», bemerkte der Yamaha-Star. «Am Ende war ich heute auf Platz 7, aber ich war den ganzen Tag ziemlich konstant. Wir sind happy, denn es zeichnet sich ab, dass sich das Motorrad gegenüber 2019 und en ersten Tests im November verbessert hat. Wir leisten in der Box gute Arbeit. Wir haben uns heute immer wieder gesteigert. Wenn wir um Siege fighten wollen, brauche ich noch etwas mehr, es geht um zwei oder drei Zehntelsekunden – in der schnellen einzelnen Runde und auch in der Rennpace. Aber mein Teamkollege Maverick ist schneller, Franco auch, also haben wir noch Arbeit vor uns. Aber ich beklage mich nicht. Denn wir haben erst einen Abend hinter uns, wir sind schon schneller als letztes Jahr, dazu haben wir ein positives Gefühl mit dem Motorrad. Leider gibt es einige Stellen, an denen wir Zeit verlieren. Das möchten wir am Sonntag ausmerzen.»

Rossi übte einige Starts und verwendete dabei auch das neue «holeshot device», also die Startvorrichtung von Yamaha. «In der MotoGP ist der Start heute sehr wichtig», stellte Rossi fest. «Dieses neue System macht keinen riesigen Unterschied, aber auch ein kleiner Unterschied kann in der ersten Kurve entscheidend sein. Wir machen uns Gedanken, wo wir die zwei, drei Zehntel finden können. Beim Bremsen zum Beispiel. Die Zeiten liegen eng beisammen, man muss auf jedes Detail achten. Aber es sieht gut aus für Yamaha. Wir sind etwas schneller auf den Geraden als im Vorjahr. Das Bike passt besser zu den Reifen; deshalb fällt es uns leichter, die Pace über die ganze Renndistanz hoch zu halten.»

Ducati und Honda haben bisher Mühe. Rechnet sich Rossi deshalb für die ersten Rennen gute Chancen aus? «Tests und Rennen, das sind immer unterschiedliche Geschichten. Wir müssen das erste Rennen abwarten, erst am Sonntag beim Katar-GP werden sich die Stärkeverhältnisse wirklich herausstellen. Am 8. März werden wir alles besser verstehen. Aber im Moment sind wir zuversichtlich. Wir können konkurrenzfähig sein.»

Trotz des verbesserten Top-Speeds verlor Rossi am Samstag in Doha auf den Geraden 10 km/h auf Jack Miller. Lässt sich dieses Manko ausgleichen? Rossi: «Ja, wir sind besser geworden, aber die Lücke ist ziemlich groß geblieben. Wir müssen herausfinden, ob wir im Windschatten mitfahren können. Letztes Jahr ist uns das nicht gelungen. Deshalb war es schwierig, um Podestplätze zu fighten. Wenn der Speed-Unterschied geringer ist und wir im Windschatten mithalten können, dann kannst du im Rennen attackieren, du kannst dein Rennen planen, dann wird alles einfacher. Aber auch diese Antwort kann ich erst am Abend des 8. März geben.»

Katar-Test, MotoGP, 22. Februar, 21 Uhr

1. Rins, Suzuki, 1:54,462 min

2. Mir, Suzuki, 1:54,464 min, + 0,002 sec

3. Viñales, Yamaha, 1:54,494, + 0,032

4. Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,172

5. Morbidelli, Yamaha, 1:54,700, + 0,238

6. Marc Márquez, Honda, 1:54,823, + 0,361

7. Rossi, Yamaha, 1:54,876, + 0,414

8. Quartararo, Yamaha, 1:55,074, + 0,612

9. Bagnaia, Ducati, 1:55,204, + 0,742

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,268, + 0,806

11. Dovizioso, Ducati, 1:55,308, + 0,846

12. Zarco, Ducati, 1:55,360, + 0,898

13. Miller, Ducati, 1:55,430, + 0,968

14. Pol Espargaró, KTM, 1:55,449, + 0,987

15. Nakagami, Honda, 1:55,627, + 1,165

16. Binder, KTM, 1:55,644, + 1,182

17. Rabat, Ducati, 1:55,707, + 1,245

18. Oliveira, KTM, 1:55,737, + 1,275

19. Crutchlow, Honda, 1:55,757, + 1,295

20. Lecuona, KTM, 1:56,135, + 1,673

21. Alex Márquez, Honda, 1:56,552, + 2,090

22. Smith, Aprilia, 1:57,027, + 2,565