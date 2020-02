MotoGP

Pol Espargaró (KTM): «Jetzt wird es langsam ernst»

Nach dem siebten Platz beim Sepang-Test vor zwei Wochen ist KTM-Werkspilot Pol Espargaró gespannt, wie er sich mit der RC16 ab heute beim Losail-Nachttest aus der Affäre zieht.

Pol Espargaró hat die beiden November-Tests mit dem 2020-Prototyp auf Platz 9 beendet, in Sepang schaffte er die siebtbeste Gesamtzeit. Jetzt ist der 28-jährige Red Bull-KTM-Werksfahrer gespannt auf die drei Tage bei Flutlicht auf dem Losail Circuit in Doha/Katar.

«Ich freue mich jetzt wirklich auf diesen Test»», versicherte Espargaró. «Der Test in Malaysia hat bei uns einen guten Geschmack hinterlassen. Das neue Motorrad hat uns zu guten Ergebnissen verholfen. Mein Gefühl mit der neuen RC16 ist ziemlich gut. Von den Problemen, von denen wir 2019 manchmal eingebremst wurden, ist nicht mehr viel zu spüren. Das ist erfreulich. Jetzt bin ich neugierig, wie sich die KTM auf einer anderen Strecke wie dem Losail Circuit bewährt und anfühlt.»

«Letztes Jahr haben wir in Katar gelitten, wir haben schwach abgeschnitten, das war im Vorjahr in Sepang ähnlich. Aber diesmal waren wir mit dem neuen Material in Malaysia konkurrenzfähig», sagt Pol. «Heute werden wir hier sehen, wo wir in Doha im Vergleich zu den anderen Motorrädern und Teams stehen und ob wir auf der MotoGP-Ergebnisliste wieder so weit vorne landen können wir vor zwei Wochen. Jetzt wird es langsam ernst, denn der Saisonauftakt in Doha ist nur noch zwei Wochen entfernt.»

MotoGP-Test Sepang, kombinierte Zeiten (7. bis 9.2.):

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:03,674, + 5,325