MotoGP

Katar-Test, 18 Uhr: Viñales vorne, Marc Márquez auf 3

Auf dem Losail Circuit begann heute der dreitägige IRTA-Test der MotoGP-Klasse. Um 18 Uhr Ortszeit liegt Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales auf Platz 1, gefolgt von Joan Mir (Suzuki) und Marc Márquez (Honda).

Um 13 Uhr Ortszeit (11 Uhr MEZ) schaltete die Ampel auf dem Losail Circuit auf grün, aber die MotoGP-Asse ließen sich Zeit, ehe sie in den letzten Test vor dem Saisonauftakt am 8. März starteten. Nach zwei Stunden waren erst acht Fahrer auf die Strecke gegangen, zu diesem frühen Zeitpunkt führte MotoGP-Rookie Alex Márquez in 1:57,863 min. Zum Vergleich: Maverick Viñales sicherte sich beim Katar-GP 2019 in 1:53,546 min die Pole-Position.

Zur Halbzeit des Testtages, der insgesamt über sieben Stunden geht, waren alle Fahrer im Einsatz. Ducati-Werksfahrer Andrea Dovizioso lag in 1:55,557 min auf Platz 1, gerade einmal 0,056 sec vor Yamaha-Werksfahrer Viñales und 0,123 sec vor dessen Markenkollegen Franco Morbidelli. Eine halbe Stunde später hatte Viñales in 1:55,388 min die Spitze der Zeitenliste übernommen.

Wenig später schob sich kurz Aprilia-Speerspitze Aleix Espargaró auf Platz 1, aber dann war es Repsol-Honda-Star Marc Márquez, der in 1:54,823 min als Erster die Marke von 1:55 min knackte.

Um 17.50 Uhr Ortszeit zog Joan Mir nach: Der Suzuki-Jungstar setzte sich in 1:54,656 min auf Rang 1. Viñales war dann aber kurz darauf um 0,033 sec schneller. Zwei Umläufe später schraubte der Yamaha-Werksfahrer seine Bestzeit um vier weitere Hundertstel nach unten.

Mit Fabio Quartararo und Valentino Rossi fanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei weitere Yamaha-Piloten in den Top-5. Edeltester Jorge Lorenzo ist in Katar wie angekündigt nicht mit von der Partie, er absolviert stattdessen einen Sponsorentermin in Barcelona.

Jack Miller lag als erster Ducati-Pilot auf Platz 8 (+ 0,846 sec), Pol Espargaró war auf Rang 10 (+ 0,865 sec) der beste KTM-Pilot. Zwei Stunden bleibt die GP-Strecke in Losail noch geöffnet: Um 20 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ) endet der erste Testtag.

Katar-Test, 22. Februar, Stand 18 Uhr:

1. Viñales, Yamaha, 1:54,584 min

2. Mir, Suzuki, 1:54,656 min, + 0,072 sec

3. Marc Márquez, Honda, 1:54,823, + 0,239

4. Quartararo, Yamaha, 1:55,077, + 0,493

5. Rossi, Yamaha, 1:55,204, + 0,620

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,268, + 0,684

7. Morbidelli, Yamaha, 1:55,302, + 0,718

8. Miller, Ducati, 1:55,430, + 0,846

9. Petrucci, Ducati, 1:55,442, + 0,858

10. Pol Espargaró, KTM, 1:55,449, + 0,865

11. Dovizioso, Ducati, 1:55,478, + 0,894

12. Nakagami, Honda, 1:55,627, + 1,043

13. Crutchlow, Honda, 1:55,983, + 1,399

14. Oliveira, KTM, 1:56,051, + 1,467

15. Rins, Suzuki, 1:56,132, + 1,548

16. Lecuona, KTM, 1:56,135, + 1,551

17. Bagnaia, Ducati, 1:56,359, + 1,775

18. Rabat, Ducati, 1:56,445, + 1,861

19. Zarco, Ducati, 1:56,610, + 2,026

20. Alex Márquez, Honda, 1:56,783, + 2,199

21. Binder, KTM, 1:57,105, + 2,521

22. Smith, Aprilia, 1:57,264, + 2,680