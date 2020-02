MotoGP

Losail-Test 16 Uhr: Márquez stürzt – Rossi 6. Platz

Das Suzuki-Duo Alex Rins und Joan Mir liegt in Katar zwei Stunden vor Ende des zweiten Abends auf den Plätzen 2 und 3. Márquez, Crutchlow, Aleix Espargaró, Binder und Rins stürzten.

Am zweiten Nachmittag wurden beim MotoGP-IRTA-Test auf dem 5,380 km langen und mit 16 Kurven gespickten Losail International Circuit in Doha/Katar alle Positionen vom Samstag durcheinander gewirbelt. Pramac-Ducati-Pilot Pecco Bagnaia lag kurz vor 16 Uhr an der Spitze, auch Joan Mir hielt einmal Bestzeit, Rossi lag um 15.40 Uhr MEZ sogar an dritter Stelle, nur 0,050 sec hinter Joan Mir.

Um 16 Uhr lauerten die Suzuki-Fahrer Rins und Mir an zweiter und dritter Stelle. Rossi ist Sechster, Weltmeister Marc Márquez befindet sich nur an 11. Position.

Auch Red Bull KTM-Werkspilot Pol Espargaró, am Samstag an 14. Stelle, steigerte sich. Der Franzose Johann Zarco kommt auf der Ducati GP19 des Avintia-Teams immer besser in Fahrt. Der Franzose drang zwischendurch bis auf Rang 11 vor.

Die Zeiten liegen so dicht beisammen wie in Malaysia: Nur 1 sec trennen Bagnaia und Aleix Espargaró, der an 15. Stelle liegt.

Besondere Vorkommnisse am Sonntag: Aleix Espargharó stürzte in Turn 14, blieb aber unverletzt.

Um 17 Uhr Ortszeit stürzte Marc Márquez in Turn 9, er zerstörte seine Honda, kam aber glimpflich davon. Brad Binder purzelte in Kurve 4, Rins in Tun 1.

Cal Crutchlow schmiss seine LCR-Honda in Kurve 2 weg. Er kam zu Fuss zurück an die Box, ließ sich aber dann im Medical Centre durchchecken.

Katar-Test, MotoGP, 23. Februar, 16 Uhr MEZ

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 1:54,420

2. Alex Rins, Suzuki, + 0,057 sec

3. Joan Mir, Suzuki, 0,092

4. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,138

5. Andrea Dovizioso, Ducati, + 0,142

6. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,220

7. Danilo Petrucci, Ducati, + 0,332

8. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,351

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,370

10. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,418

11. Marc Márquez, Honda, + 0,573

12. Johann Zarco, Ducati, + 0,629

13. Jack Miller, Ducati, + 0,674

14. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,771

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,038

16. Miguel Oliveira, KTM, + 1,080

17. Tito Rabat, Ducati, + 1,105

18. Alex Márquez, Honda, + 1,205

19. Iker Lecuona, KTM, + 1,401

20. Brad Binder, KTM, + 1,410

21. Cal Crutchlow, Honda, + 1,658

22. Bradley Smith, Aprilia, + 2,258

Katar-Test, MotoGP, 22. Februar, 20 Uhr

1. Rins, Suzuki, 1:54,462 min

2. Mir, Suzuki, 1:54,464 min, + 0,002 sec

3. Viñales, Yamaha, 1:54,494, + 0,032

4. Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,172

5. Morbidelli, Yamaha, 1:54,700, + 0,238

6. Marc Márquez, Honda, 1:54,823, + 0,361

7. Rossi, Yamaha, 1:54,876, + 0,414

8. Quartararo, Yamaha, 1:55,074, + 0,612

9. Bagnaia, Ducati, 1:55,204, + 0,742

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,268, + 0,806

11. Dovizioso, Ducati, 1:55,308, + 0,846

12. Zarco, Ducati, 1:55,360, + 0,898

13. Miller, Ducati, 1:55,430, + 0,968

14. Pol Espargaró, KTM, 1:55,449, + 0,987

15. Nakagami, Honda, 1:55,627, + 1,165

16. Binder, KTM, 1:55,644, + 1,182

17. Rabat, Ducati, 1:55,707, + 1,245

18. Oliveira, KTM, 1:55,737, + 1,275

19. Crutchlow, Honda, 1:55,757, + 1,295

20. Lecuona, KTM, 1:56,135, + 1,673

21. Alex Márquez, Honda, 1:56,552, + 2,090

22. Smith, Aprilia, 1:57,027, + 2,565