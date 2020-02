MotoGP

Takaaki Nakagami (Honda): «Die Schulter hat gehalten»

LCR Honda Idemitsu-Pilot Takaaki Nakagami (15.) hat sich von den Nachwirkungen seiner Schulteroperation erholt und drehte am ersten IRTA-Testtag auf dem Losail International Circuit in Doha 41 Runden.

Takaaki Nakagami vom Team LCR Honda Idemitsu pilotierte bei den dreitägigen IRTA-Testfahrten auf dem Sepang International Circuit erstmals seit dem Grand Prix in Motegi 2019 wieder ein MotoGP-Bike. Im Oktober vergangenen Jahres unterzog sich «Taka» einer Schulteroperation, musste anschließend eine langwierige Zwangspause einlegen und war in Sepang noch immer nicht in bester körperlicher Verfassung.

Am ersten von drei IRTA-Testtagen auf dem Losail International Circuit in Doha (Katar) lief es nun für den 28-jährigen Japaner wesentlich besser, er fühlt sich körperlich inzwischen wieder fit. Nakagami legte insgesamt 41 Runden zurück und belegte mit 1,165 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Suzuki-Ass Alex Rins den 15. Rang auf der Zeitenliste.

«Der erste Test in Sepang verlief überhaupt nicht nach meinen Vorstellungen, aber inzwischen bin ich wieder in einer definitiv besseren körperlichen Verfassung», bestätigte Nakagami. «Am Abend begann die Schulter wieder zu schmerzen, aber tagsüber war es wesentlich besser als während des Sepang-Tests.»

«Natürlich müssen wir uns in einigen Bereichen noch verbessern, aber nach dem ersten Testtag sind wir ziemlich glücklich», erklärte der LCR Honda Idemitsu-Pilot. «Ich freue mich sehr darüber, denn das ist zurzeit das Wichtigste. Ich freue mich bereits auf den Sonntag. Wenn die Schulter durchhält, absolvieren wir diesmal eine Rennsimulation, diese wird vor dem Saisonauftakt sehr aufschlussreich sein.»

MotoGP-IRTA-Test Katar - Zeiten 22. Februar 2020

1. Rins, Suzuki, 1:54,462 min

2. Mir, Suzuki, 1:54,464 min, + 0,002 sec

3. Viñales, Yamaha, 1:54,494, + 0,032

4. Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,172

5. Morbidelli, Yamaha, 1:54,700, + 0,238

6. Marc Márquez, Honda, 1:54,823, + 0,361

7. Rossi, Yamaha, 1:54,876, + 0,414

8. Quartararo, Yamaha, 1:55,074, + 0,612

9. Bagnaia, Ducati, 1:55,204, + 0,742

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,268, + 0,806

11. Dovizioso, Ducati, 1:55,308, + 0,846

12. Zarco, Ducati, 1:55,360, + 0,898

13. Miller, Ducati, 1:55,430, + 0,968

14. Pol Espargaró, KTM, 1:55,449, + 0,987

15. Nakagami, Honda, 1:55,627, + 1,165

16. Binder, KTM, 1:55,644, + 1,182

17. Rabat, Ducati, 1:55,707, + 1,245

18. Oliveira, KTM, 1:55,737, + 1,275

19. Crutchlow, Honda, 1:55,757, + 1,295

20. Lecuona, KTM, 1:56,135, + 1,673

21. Alex Márquez, Honda, 1:56,552, + 2,090

22. Smith, Aprilia, 1:57,027, + 2,565