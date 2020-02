MotoGP

Cal Crutchlow: «Ich kann keine schnelle Runde fahren»

Der britische LCR-Honda-Star Cal Crutchlow konnte am Schlusstag der MotoGP-Tests keine Wende herbeiführen und hatte mit Schmerzen zu kämpfen.

Cal Crutchlow beendete den dritten und letzten Test Tag in Doha als 18. Auch gesamt reihte sich der Brite mit Wohnsitz auf der Isle of Man auf Position 18. ein. Auf die Spitze fehlte Crutchlow (1:54,830) auf dem Losail Circuit diesmal knapp eine Sekunde. Pikant: Bester Honda-Fahrer war auch am Schlusstag Weltmeister Marc Márquez (1:54,149 min) als Siebter vor Crutchlows Teamkollege Takaaki Nakagami (1:54,239 min) als Achter.

Zur Erinnerung: Vor einem Jahr beendete «Mad Dog» den letzten Probelauf auf Platz 17, im Rennen wetzte er auf Rang 3. «Wir haben weiter mit dem 2020er-Bike gearbeitet, also mit dem, was wir hatten. Wir haben ein paar neue Teile probiert, sind viele Runden gefahren. Ich habe eine hart arbeitende Crew hinter mir. Ich will ihnen etwas zurückgeben. Die Zeitenliste gesamt sieht nicht gut aus. Ich habe aber einige positive Sachen gefunden, es sind aber auch negative Dinge dabei. Gesamt bin ich aber happy mit meiner Pace. Vor allem gemessen daran, wie schlecht ich mich mit dem Bike fühle.»

Der Ausblick auf den Katar-Grand Prix: «Es sieht im Moment danach aus, als würde ich mich ganz hinten qualifizieren und vielleicht dann nach vorne zu fahren. Aber dazu müsste ich erst mal viele Fahrer überholen. Ich kann keine schnelle Runde fahren. Wenn der Reifen abgefahren ist, kann ich besser um die Probleme fahre, das ist seltsam. Wir werden weiter arbeiten. Ich bin sicher HRC hat nach den drei Tagen erkannt, was zu tun ist.»

Zu seinem Crash vom Sonntag, bei dem er weit rutschte, sagte der 34-jährige Crutchlow: «Das Leder war runtergeraspelt. Von der Hand bis zum Ellenbogen war sofort alles voll mit Blut. Ich habe dann etwa zwei Stunden in der Clinica Mobile verbracht vor dem Ventilator, damit die Schwellung abklingt. Die ersten zehn Runden haben heute dann furchtbar weh getan.“

Cal zu seinen Problemen auf der 2020er-Honda im Detail: «Vorne habe ich zu viel Grip, aber es fehlt irgendwie der Grip in Schräglage. Das Bike ist sehr schwer in die Kurven zu kriegen. Dort wo wir Boden gut machen sollten, auf der Bremse, haben wir jetzt schwer mit dem schiebenden Bike zu kämpfen.»

Katar-Test, MotoGP, 24. Februar, 20 Uhr (18 Uhr MEZ)

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:53,858 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,891 min, + 0,033 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:54,068, + 0,210

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,077, + 0,219

5. Jack Miller, Ducati, 1:54,105, + 0,247

6. Joan Mir, Suzuki, 1:54,129, + 0,271

7. Marc Márquez, Honda, 1:54,149, + 0,291

8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,239, + 0,381

9. Brad Binder, KTM, 1:54,283, + 0,425

10. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:54,312, + 0,454

11. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:54,326, + 0,468

12. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,332, + 0,474

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,432, + 0,574

14. Pol Espargaró, KTM, 1:54,623, + 0,765

15. Tito Rabat, Ducati, 1:54,674, + 0,816

16. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,752, + 0,894

17. Johann Zarco, Ducati, 1:54,760, + 0,902

18. Cal Crutchlow, Honda, 1:54,830, + 0,972

19. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,008, + 1,150

20. Iker Lecuona, KTM, 1:55,301, + 1,443

21. Alex Márquez, Honda, 1:55,519, + 1,661

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:55,916, + 2,058

