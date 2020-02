MotoGP

Cal Crutchlow (Honda): «Hoffen wir auf ein Wunder»

Der britische LCR-Honda-Routinier Cal Crutchlow reiste nach dem MotoGP-Test (nur Platz 18!) mit vielen Fragezeichen im Kopf aus Doha ab.

Publikumsliebling Cal Crutchlow reiste nicht nur mit einem Brummschädel wegen seines ZeitRückstandes auf einer schnellen Runde aus Doha ab. Der Brite holte sich bei einem Sturz auch noch heftige Schmerzen am Unterarm, an dem sich die Haut abgelöst hatte. Der Crash und die Nachbehandlung hatten dem 34-jährigen Familienvater am Sonntag auch wertvolle Test-Zeit gekostet.

Crutchlow musste auch wegstecken, dass Teamkollege Taka Nakagami mit der Honda des Jahrganges 2019 diesmal klar schneller war, vor allem was einen schnelle Runde betrifft. „Ich denke, dass nicht sehr viele Leute in meinem Zustand überhaupt Runden auf einem MotoGP-Bike fahren können. Durch das Adrenalin ging es dann aber halbwegs», hält Crutchlow fest.

Das Problem mit seiner Honda des Jahrgangs 2020: «Ich wette ich hätte meine schnellste Runde am Montag sogar nach zehn Runden mit demselben Reifen fahren können. Ich kann derzeit mit einem frischen Reifen einfach keine schnelle Runde fahren. Ok, ich hatte auch nur einen weichen Reifen am Montag für den Versuch. Aber auch mit dem neuen weichen Medium-Reifen bin ich 1:55,8 min gefahren, es müsste aber eine Zeit von 1:55,0 min sein. Nach einigen Runden bin ich dann auf eine 1:55,4 min gekommen.»

Zu den Details erklärte Cal: «Ich muss in die Kurven hinein- und rausrutschen, das ist der einzige Weg und das geht mit einem abgefahrenen Reifen besser. Wir können das Bike nicht einlenken, es schiebt ständig und es lässt sich nicht verzögern. Ich denke, ich habe eine Idee, woran es liegt und auch HRC hat wohl eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob sie es ändern können oder nicht.»

Crutchlow macht sich keine Illusionen: «Es ist das gleiche Problem, wie ich es schon im Herbst in Valencia hatte, als ich das Bike erstmals gefahren habe. Wenn ihr euch erinnert: Als ich 2018 auf das Bike für 2019 gestiegen bin, habe ich auch sofort gesagt, was das Problem war. Es war zu spät, um es zu ändern. Es sieht so aus, als wurde so weitergemacht, jetzt in Valencia war es dann noch schlimmer. Das ist der Stand, wo wir heute stehen. Hoffen wir auf ein Wunder.»

Zu den Lösungswegen sagt Crutchlow: «Es müssten Teile sein, die man sehen kann und die homologiert werden müssen. Auch der endgültige Motor neu müsste homologiert werden. Das wäre, glaube ich, am Donnerstag vor dem Rennen. Aber wir haben die Richtung gewählt, wir werden auch keinen neuen Teile mehr testen.»

Katar-Test, MotoGP, 24. Februar, 20 Uhr (18 Uhr MEZ)

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:53,858 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,891 min, + 0,033 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:54,068, + 0,210

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,077, + 0,219

5. Jack Miller, Ducati, 1:54,105, + 0,247

6. Joan Mir, Suzuki, 1:54,129, + 0,271

7. Marc Márquez, Honda, 1:54,149, + 0,291

8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,239, + 0,381

9. Brad Binder, KTM, 1:54,283, + 0,425

10. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:54,312, + 0,454

11. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:54,326, + 0,468

12. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,332, + 0,474

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,432, + 0,574

14. Pol Espargaró, KTM, 1:54,623, + 0,765

15. Tito Rabat, Ducati, 1:54,674, + 0,816

16. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,752, + 0,894

17. Johann Zarco, Ducati, 1:54,760, + 0,902

18. Cal Crutchlow, Honda, 1:54,830, + 0,972

19. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,008, + 1,150

20. Iker Lecuona, KTM, 1:55,301, + 1,443

21. Alex Márquez, Honda, 1:55,519, + 1,661

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:55,916, + 2,058

Katar-Test, MotoGP, kombinierte Zeitenliste 3 Tage

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:53,858 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,891 min, + 0,033 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038, + 0,180

4. Alex Rins, Suzuki, 1:54,068, + 0,210

5. Jack Miller, Ducati, 1:54,105, + 0,247

6. Joan Mir, Suzuki, 1:54,129, + 0,271

7. Marc Márquez, Honda, 1:54,149, + 0,291

8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,239, + 0,381

9. Brad Binder, KTM, 1:54,283, + 0,425

10. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:54,312, + 0,454

11. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:54,326, + 0,468

12. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,332, + 0,474

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,432, + 0,574

14. Johann Zarco, Ducati, 1:54,565, + 0,707

15. Pol Espargaró, KTM, 1:54,623, + 0,765

16. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,776

17. Tito Rabat, Ducati, 1:54,674, + 0,816

18. Cal Crutchlow, Honda, 1:54,830, + 0,972

19. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,008, + 1,150

20. Iker Lecuona, KTM, 1:55,301, + 1,443

21. Alex Márquez, Honda, 1:55,519, + 1,661

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:55,916, + 2,058

