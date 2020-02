MotoGP

Takaaki Nakagami (Honda/8.): «Kaum noch Schmerzen»

LCR Honda Idemitsu-Pilot Takaaki Nakagami erreichte beim dreitägigen MotoGP-IRTA-Test auf dem Losail International Circuit in Doha (Katar) den respektablen achten Platz in der kombinierten Zeitenliste.

Im Oktober vergangenen Jahres unterzog sich Takaaki Nakagami vom Team LCR Honda Idemitsu einer Schulteroperation, musste anschließend eine langwierige Zwangspause einlegen und pilotierte Anfang Februar bei den IRTA-Testfahrten auf dem Sepang International Circuit erstmals seit dem Grand Prix in Motegi 2019 wieder ein MotoGP-Bike.

Beim letzten IRTA-Test vor dem MotoGP-Saisonauftakt auf dem Losail International Circuit in Doha (Katar) präsentierte sich Nakagami in wesentlich besserer körperlicher Verfassung und steigerte sich kontinuierlich mit jedem Tag. Mit einer persönlich schnellsten Rundenzeit von 1:54,239 Minuten beendete Nakagami den Katar-IRTA-Test auf dem achten Platz der kombinierten Zeitenliste.

«Der erste Test in Sepang verlief überhaupt noch nicht nach meinen Vorstellungen, aber inzwischen bin ich wieder in einer definitiv besseren körperlichen Verfassung und bin sehr zufrieden mit dem Verlauf der drei MotoGP-IRTA-Testtage in Katar», erklärte der 28-jährigen Japaner. «Wir konnten uns an jedem Tag steigern. Die Rundenzeiten sind sehr gut und wir liegen nur drei Zehntelsekunden hinter der absoluten Bestzeit.»

«Wir konnten viele Details an meinem Bike optimieren und ich fühlte mich beim Fahren einfach besser», berichtete Nakagami. «Wir wissen jetzt auch, wie sich die neuen Reifen je nach Beanspruchung verhalten. Insgesamt bin ich glücklich, vor allem, weil ich kaum noch Schmerzen in meiner rechten Schulter verspüre.»

MotoGP-IRTA-Test Katar - Kombinierte Zeitenliste

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:53,858 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,891 min, + 0,033 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038, + 0,180

4. Alex Rins, Suzuki, 1:54,068, + 0,210

5. Jack Miller, Ducati, 1:54,105, + 0,247

6. Joan Mir, Suzuki, 1:54,129, + 0,271

7. Marc Márquez, Honda, 1:54,149, + 0,291

8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,239, + 0,381

9. Brad Binder, KTM, 1:54,283, + 0,425

10. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:54,312, + 0,454

11. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:54,326, + 0,468

12. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,332, + 0,474

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,432, + 0,574

14. Johann Zarco, Ducati, 1:54,565, + 0,707

15. Pol Espargaró, KTM, 1:54,623, + 0,765

16. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,776

17. Tito Rabat, Ducati, 1:54,674, + 0,816

18. Cal Crutchlow, Honda, 1:54,830, + 0,972

19. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,008, + 1,150

20. Iker Lecuona, KTM, 1:55,301, + 1,443

21. Alex Márquez, Honda, 1:55,519, + 1,661

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:55,916, + 2,058

MotoGP-IRTA-Test Katar - 24. Februar, 20 Uhr (18 Uhr MEZ)

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:53,858 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,891 min, + 0,033 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:54,068, + 0,210

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,077, + 0,219

5. Jack Miller, Ducati, 1:54,105, + 0,247

6. Joan Mir, Suzuki, 1:54,129, + 0,271

7. Marc Márquez, Honda, 1:54,149, + 0,291

8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,239, + 0,381

9. Brad Binder, KTM, 1:54,283, + 0,425

10. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:54,312, + 0,454

11. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:54,326, + 0,468

12. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,332, + 0,474

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,432, + 0,574

14. Pol Espargaró, KTM, 1:54,623, + 0,765

15. Tito Rabat, Ducati, 1:54,674, + 0,816

16. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,752, + 0,894

17. Johann Zarco, Ducati, 1:54,760, + 0,902

18. Cal Crutchlow, Honda, 1:54,830, + 0,972

19. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,008, + 1,150

20. Iker Lecuona, KTM, 1:55,301, + 1,443

21. Alex Márquez, Honda, 1:55,519, + 1,661

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:55,916, + 2,058