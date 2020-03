Silverstone-Geschäftsführer Pringle bittet um Geduld

Die Ausbreitung des Coronavirus und die dadurch entstandenen Verschiebungen im MotoGP-Rennkalender sorgen für Unsicherheiten. Selbst die Rennen im Spätsommer stehen auf der Kippe - auch Silverstone.

Eine Finalisierung des Rennkalenders in der Motorrad-Weltmeisterschaft scheint angesichts der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus derzeit unmöglich. Nachdem bereits zahlreiche Grand Prix verschoben oder sogar abgesagt wurden, meldet sich nun auch Stuart Pringle, der Geschäftsführer der Rennstrecke in Silverstone, zu Wort: «Die Wahrheit ist, dass wir noch nicht vorhersagen können, wie die Situation sein wird. Wir werden aber alles unternehmen, damit das Formel-1-Rennen und das MotoGP-Wochenende stattfinden können.»

Ursprünglich war der Große Preis von Großbritanien am 30. August geplant. Im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie drohen aber noch weitere Verschiebungen. Das leitende Sportgremium des Königreichs hat derzeit alle Sportveranstaltungen bis Ende April abgesagt, um die Ausbreitung zu verlangsamen.

Sollten die Maßnahmen nicht greifen, müsste der Grand Prix verschoben oder sogar abgesagt werden. Pringle beruhigt die Fans: «Sie bekommen das Geld für ihre Tickets zurückerstattet.» Er will die Motorsport-Fans auch in den kommenden Wochen über die Entwicklungen in England auf dem Laufenden halten und bittet um Geduld.

Der aktuelle Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

03. Mai Jerez/E

17. Mai: Le Mans/F

31. Mai: Mugello/I

07. Juni: Barcelona/E

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni Assen/NL

12. Juli: KymiRing/SF

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

27. September: Aragón/E

04. Oktober: Buriram/TH

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Texas/USA

22. November: Las Termas

29. November: Valencia/E