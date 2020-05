Honda: MotoGP-Rookie Alex Márquez muss kämpfen

Repsol-Honda-Teammanager Alberto Puig spricht über die verkürzte MotoGP-Saison und Neuzugang Alex Márquez: «Wir haben ihm die Chance gegeben, weil wir es für richtig hielten.» Der Rookie müsse sich aber beweisen.

Alex Márquez hat keinen leichten Stand: Als MotoGP-Rookie muss er neben seinem Bruder und achtfachen Weltmeister Marc Márquez im Honda-Werksteam bestehen. Die Corona-Pandemie verhinderte aber bisher einen Saisonstart – und der Vertrag des 24-jährigen Spaniers läuft nur bis zum Ende des Jahres.

«Es war kein einfacher Beginn für Alex, wobei er in Malaysia überraschend gut war», verwies Alberto Puig auf den Sepang-Test, wo der Moto2-Weltmeister des Vorjahres als 18. nur 0,693 sec auf die Bestzeit von Fabio Quartararo (Yamaha) einbüßte. Beim Katar-Test wuchs der Rückstand dann aber auf 1,661 sec an, Alex ließ nur Aprilia-Pilot Bradley Smith hinter sich. «Ich bin ziemlich sicher, dass er besser sein wird, wenn wir im ein Bike geben werden, das wir schon im Kopf haben», versicherte der Repsol-Honda-Teammanager nun gegenüber «MotoGP.com».

Puig mahnte aber auch: «Ich sage nicht, dass es einfach sein wird. Aber er wird zumindest an einem Punkt starten, wo er sich viel wohler auf dem Motorrad fühlen wird. Dann muss er sein Potential entfalten und in jedem Rennen kämpfen, als wäre es der letzte Tag der Welt. Jeder Tag ist wie der letzte Tag, man muss wie verrückt kämpfen. In seinem Fall kommt dazu: Er hat einen Vertrag für ein Jahr. Wir haben ihm die Chance gegeben, weil wir es für richtig hielten. Nun müssen wir abwarten, bis wir wieder auf die Rennstrecke zurückkehren, um zu sehen, was er leisten kann.»

Ein WM-Neustart soll laut Dorna-Plan am 19. und 26. Juli in Jerez erfolgen, Carmelo Ezpeleta sprach zuletzt von 12 bis 16 Grand Prix – abhängig davon, ob im November und Dezember noch Übersee-Veranstaltungen möglich sein werden oder nicht.

«Das versteht jeder, ein kürzerer Kalender bedeutet, dass man sich keine Fehler leisten darf», blickte Puig auf den Corona-Notfallplan. «Du kannst aber auch nicht davon ausgehen, eine WM zu gewinnen, indem du dich hinten versteckst. Am Ende muss der Mann sich zeigen: Er muss Risiko eingehen, er muss schlau sein, damit er nicht stürzt, und er muss der Schnellste sein. Und wenn das Motorrad auf einer Strecke nicht zu 100 Prozent bereit ist, muss er es mit seinen Fähigkeiten wettmachen. Auf anderen Strecken, wo das Bike super gut ist, musst du den Vorteil nutzen.»

Denn eines stehe fest, ganz unabhängig davon, ob die Saison lang oder kurz sei: «Um eine WM zu gewinnen, musst du Rennen gewinnen.»

Gesamtwertung IRTA-Test Sepang, 7. bis 9. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:03,674, + 5,325

Gesamtwertung IRTA-Test Katar, 22. bis 24. Februar:

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:53,858 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,891 min, + 0,033 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038, + 0,180

4. Alex Rins, Suzuki, 1:54,068, + 0,210

5. Jack Miller, Ducati, 1:54,105, + 0,247

6. Joan Mir, Suzuki, 1:54,129, + 0,271

7. Marc Márquez, Honda, 1:54,149, + 0,291

8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,239, + 0,381

9. Brad Binder, KTM, 1:54,283, + 0,425

10. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:54,312, + 0,454

11. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:54,326, + 0,468

12. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,332, + 0,474

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,432, + 0,574

14. Johann Zarco, Ducati, 1:54,565, + 0,707

15. Pol Espargaró, KTM, 1:54,623, + 0,765

16. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,776

17. Tito Rabat, Ducati, 1:54,674, + 0,816

18. Cal Crutchlow, Honda, 1:54,830, + 0,972

19. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,008, + 1,150

20. Iker Lecuona, KTM, 1:55,301, + 1,443

21. Alex Márquez, Honda, 1:55,519, + 1,661

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:55,916, + 2,058