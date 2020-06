Jorge Martin wohl vor Wechsel zu Pramac-Ducati

Jorge Martin gehörte zu den Favoriten im Kampf um den freigewordenen Platz bei Pramac Racing. Die Anzeichen verdichten sich, dass der spanische Moto2-Pilot ab 2021 in der Königsklasse fahren wird.

Moto2-Pilot Jorge Martin steht wohl vor einem Wechsel in die Königsklasse. Bei Pramac Racing soll der Spanier, der aktuell noch für das Red Bull KTM Ajo-Team fährt, den freigewordenen Platz von Jack Miller einnehmen. Der Australier hat für die Saison 2021 einen Vertrag im Werksteam unterschrieben. Darauf angesprochen, dass auch Honda und KTM Interesse an Martin haben, sagte Pramacs Teammanager Francesco Guidotti kürzlich in einem Interview: «Wenn Ducati in der Lage ist, Martin zu holen, wäre das, denke ich, ein Wunder.»

Das Wunder scheint nun Realität zu werden. Die offizielle Bestätigung steht zwar noch aus, die Kollegen von «Crash.net» berufen sich jedoch auf Ducati-Quellen, die bestätigen, dass der 22-Jährige ab der Saison 2021 in der MotoGP-Weltmeisterschaft unterwegs sein wird. Schon seit Wochen kursiert das Gerücht, dass Martin zum engsten Favoritenkreis gehört, jetzt verdichten sich die Anzeichen zunehmend.

Martins Manager Albert Varela erklärt: «Es stimmt, dass die Gespräche mit Ducati weit fortgeschritten sind und wir uns in einer guten Ausgangslage befinden, um Jorge Martin einen Platz in der MotoGP-Klasse zu ermöglichen. Wir hoffen, dass wir bald eine Vereinbarung unterschreiben können.»

Gut möglich ist es, dass Francesco Bagnaia dann Martins Teamkollege bei Pramac Racing sein wird. Der Italiener, der bei den virtuellen Rennen bislang eine gute Figur abgab, scheint in einer guten Ausgangslage für eine Vertragsverlängerung zu sein.

Mit Miller hat der Hersteller aus Borgo Panigale einen Fahrer für die Saison 2021 unter Vertrag. Der frühere Moto3-Weltmeister Martin würde dazustoßen, während Andrea Dovizioso und Johann Zarco (Avintia Racing) noch kein unterschriftsreifes Arbeitspapier vorliegen haben. Tito Rabat steht ohnehin direkt bei Avintia Racing unter Vertrag und Danilo Petrucci erklärte jüngst, dass er das MotoGP-Team von Ducati verlassen werde.